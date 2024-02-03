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Болгария начала поставку бронетранспортеров в Украину

  • 3.02.2024, 5:12
Болгария начала поставку бронетранспортеров в Украину

Фото.

Сотня бронетранспортеров, которые Болгария безвозмездно предоставила Украине по решению Народного собрания (парламент), уже переправляются в Украину.

Об этом сообщает издание «БГНЕС».

В конце ноября прошлого года депутаты решили принять проект закона о ратификации соглашения между Министерством внутренних дел Республики Болгария и Министерством обороны Украины о безвозмездном предоставлении бронетранспортерной техники.

Еще недавно министр обороны Тодор Тагарев заявлял, что бронетранспортеры еще находятся в Болгарии, поскольку их транспортировка в Украину обойдется госбюджету достаточно дорого.

«Три министерства работают вместе. Уже понятно, кто их куда загрузит, куда они пойдут. Это очень серьезная логистическая операция», - уточнял он, а затем прокомментировал, что сумма за транспортировку большая, но для страны она все равно будет терпима.

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