Путин бредил и непристойно ругался на конференции в Туле 14 3.02.2024, 8:41

13,298

Глава РФ дважды использовал завуалированный мат.

Во время выступления перед активом Общероссийского народного фронта в Туле президент РФ Владимир Путин неожиданно заявил, что тем, кто предрекал России спад, провал и крах, «хочется показать известный жест», передает УНИАН.

«Но не буду этого делать - здесь много девушек», – сказал Путин.

Стоит отметить, что это не первое странное выступление Путина: во время конференции «Российская энергетическая неделя» президент Владимир Путин дважды использовал завуалированный мат.

Он использовал просторечие «мля», говоря про экономику России, «Северный поток-2» и европейские санкции.

«Мы уже не рухнем... мля», - сказал Владимир Путин на конференции, где заявлено 4000 участников из 60 стран, включая министров из Ирака, Сербии, Венесуэлы и других.