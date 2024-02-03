Получил ответ: как потопленный «Ивановец» угрожал украинскому катеру 3 3.02.2024, 8:45

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Опубликовано историческое фото.

Украинские пограничники опубликовали интересное фото 10-летней давности, на котором показано, как российский ракетный катер «Ивановец» угрожает катеру Морской охраны Госпогранслужбы Украины в Балаклавской бухте. Снимок датирован февралем 2014 года.

Пограничники поблагодарили военную разведку Украины, которая на днях провела операцию по уничтожению упомянутого вражеского катера, за восстановление исторической справедливости.

На опубликованном историческом фото можно увидеть, как украинский катер непокорно и уверенно противостоит более габаритному вражескому кораблю.

«А пограничный катер хоть и мал, но излучает непокорность и уверенность, что все будет Украина», - говорится в описании к фото.