У Медведева случилась истерика из-за учений НАТО 12 3.02.2024, 8:55

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Экс-президент РФ заговорил об «испуге».

Зампред главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал большие военные учения НАТО Steadfast Defender 2024 попыткой «взять РФ на испуг».

На своей странице во ВКонтакте экс-президент России заявил, что некоторые этапы учений пройдут «в самых отъявленно русофобских» государствах вроде Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

Он возмущен тем, что учения Североатлантического Альянса пройдут «в непосредственной близости от границ России» и уверяет, что это делается не для отработки планов обороны НАТО, а для того, чтобы пригрозить РФ.

«Мы не собираемся нападать ни на одну страну этого блока. Это понимают все разумные люди на Западе. Но если они заиграются и посягнут на целостность нашей страны, мгновенно получат адекватный ответ. Это будет означать только одно - большую войну, от которой НАТО уже не отвертится», - добавил он.

Что известно о новых учениях НАТО

Учения Steadfast Defender 2024 проходят с 24 января 2024 года до конца мая.

В них принимают участие около 90 тысяч военнослужащих 31 страны-союзника, а также партнер НАТО Швеция. Также задействовали:

более 50 военно-морских сил, включая авианосцы, фрегаты, корветы и эсминцы.

более 80 воздушных платформ, включая F35, FA18, Harriers, F15, вертолеты и беспилотные летательные аппараты;

более 1100 боевых машин, включая 166 танков, 533 боевые машины пехоты и 417 бронетранспортеров.