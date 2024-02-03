Стали известны итоги суда над Гретой Тунберг в Лондоне 19 3.02.2024, 9:00

7,250

Фото: Reuters

Судья вынес решение.

Известная экологическая активистка Грета Тунберг была признана невиновной Вестминстерским судом в Лондоне. Ранее стражи порядка обвинили девушку в нарушении закона во время климатического протеста.

Об этом пишет BBC.

Полицейские заявили, что Тунберг и еще несколько протестующих отказались следовать инструкциям полиции во время демонстрации. Однако судья отклонил обвинение из-за «отсутствия доказательств совершения какого-либо преступления».

Экоактивистка Грета Тунберг была арестована на демонстрации возле гостиницы InterContinental в лондонском Мейфере 17 октября.

Полиция утверждает, что протестующие заблокировали вход в заведение вопреки требованиям администрации гостиницы и правоохранителей.

Судья заявил, что условия, которые полиция выдвинула протестующим, были «столь неясными, что оказались противозаконными».

«Меня очень поразило то, что не было взято никаких свидетельских показаний кого-то из тех, кто находился в отеле, а это около 1000 человек, или у кого-то, кто бы пытался проникнуть в заведение. Не было никаких доказательств того, что каким-либо транспортным средствам мешали, никаких доказательств какого-либо вмешательства в работу экстренных служб или какого-либо риска для жизни», – сказал судья.

Судья подверг резкой критике решение полиции ввести «незаконные ограничения» в отношении Греты Тунберг и других протестующих. Таким образом, теперь активистка и ее сторонники могут судиться с полицией, так как по определению суда «использованная правоохранителями тактика нарушила законные права протестующих».