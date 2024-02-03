Россия начала войну с Эквадором 2 3.02.2024, 9:06

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Банановую.

Россельхознадзор обратился в министерство сельского хозяйства Эквадора с просьбой приостановить сертификацию бананов пяти эквадорских компаний с 5 февраля из-за выявления опасного карантинного вредителя — многоядной мухи-горбатки.

Россия остановит экспорт от компаний: Agzulasa, Don Carlos Fruit, Agroaereo Fruit Export, Asociacion de Produccion Agropecuaria de el oro Asoproagroro, Comercializadora de Banano.

Решение принято после угроз российского МИД и решения Эквадора передать США технику российского производства. Такое решение Эквадора опрометчиво и является результатом давления заинтересованных лиц, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

31 января президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что страна передаст США старую российскую военную технику в обмен на новую стоимостью $200 млн, несмотря на возражения Москвы.

Нобоа назвал российскую позицию «не совсем адекватной», отметив, что в Эквадоре сейчас проходят масштабные беспорядки. Он также указал на то, что США формально получат не военную технику, а «металлолом», который можно передавать в рамках международных соглашений. В стране есть вертолеты Ми-171Е и ПЗРК «Игла».