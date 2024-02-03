«Уборщица завода, приняв не один бокал вина, застряла между сиденьями» 1 3.02.2024, 9:16

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Белорус открыл агентство авторских туров и рассказал о тайной стороне бизнеса.

Основатель агентства «Я гуляю» объяснил, как выглядит обратная сторона туристического бизнеса и чем отличаются белорусы от других путешественников.

После протестов 2020 года Даниил Косенко был приговорен к двум годам «химии» за репост в инстаграме и оскорбление власти. Он не стал отбывать наказание, а уехал из Беларуси. В Литве парень открыл бизнес в сфере туризма и сейчас путешествует по всему миру. Но «работа мечты» имеет свои тайные стороны.

«У нашего автобуса горел хвост»

«В первый год после эмиграции мне нужно было переключить свой вектор внимания. Я поступил в универ, устроился работать ведущим тикток-канала. А когда освоился на новом месте, понял, что хочу вернуться к путешествиям. В Беларуси у меня уже был опыт работы гидом, поэтому решил попробовать заработать этим здесь», — начинает свою историю парень.

Сначала Даниил пошел в найм: за год он провел 14 туров, однако работа на износ не приносила желаемых дивидендов. «Деньги в фирмах платят небольшие: чтобы получить 1500 евро, нужно провести в путешествиях около трех недель в месяц. И это без социальных гарантий и других льгот, которые предоставляются на стандартной стабильной работе».

Дополнительным источником стресса было отношение некоторых владельцев турагентств к своим обязанностям: часто они экономили на комфорте туристов и команды.

Парень рассказывает о случае, который был еще во время работы в Беларуси.

«Однажды я сопровождал корпоративную поездку какого-то завода в Питер. Компания, в которой я на тот момент работал, сделала хорошую программу, но решила сэкономить на жилье — оно было без отопления – и дала старый транспорт».

Автобус, на котором отправили группу, сильно коптил. С горем пополам людям удалось добраться до места. Приключения начались на обратном пути:

«Не знаю, как нас не остановили сотрудники ГАИ — такой столб дыма за нами стоял! Но когда мы въехали в Минск, проезжающие мимо машины стали мигать нам фарами. Мы с водителями переглянулись и решили, что так они выражают недовольство нашим «выхлопом». И тут вдруг другой туристический автобус неожиданно стал нас подрезать. Мы остановились — казалось, у нашего автобуса горит хвост!»

Команда начала эвакуацию пассажиров, которые на тот момент уже хорошо подвыпили:

«Уборщица завода — довольно полная женщина, которая пропустила к тому моменту не один бокал вина, — застряла между сиденьями и никак не могла выбраться. Я говорю ей: «Наталья Георгиевна, надо выходить, мы горим, вставайте!» Но она включила героиню драматического фильма. Она подняла глаза и сказала: «Сынок, оставь меня. Спасай людей!».

Это было очень смешно, учитывая, что возгорание на тот момент не представляло особой угрозы. Было достаточно времени, чтобы все пассажиры, даже те, кто сильно выпил, смогли спокойно покинуть салон. Эту женщину мы, конечно, достали, автобус потушили и уехали на следующем, который пришел на замену», — вспоминает парень.

«Советовал выпивать по 150 грамм крепкого алкоголя, а не бутылку пива»

Отдельной болью гидов становятся санитарные остановки. По правилам они должны быть через каждые три часа, но люди, которые отдыхают, часто не выдерживают это время:

«Человек выпивает литр пива, и начинается: остановите, я хочу в туалет. Бывало, даже на меня бросались с кулаками, когда я отказывался остановить автобус по первому требованию.

Но набравшись опыта, я начал понимать, что без алкоголя все равно не обойдется. Поэтому в инструктаже советовал, чтобы люди лучше выпивали по 150 грамм крепкого алкоголя, чем бутылку вина или пива. И что закусывать лучше, чем запивать-это часто спасало ситуацию».

И все же такая работа Даниилу нравилась:

«Я люблю людей, но сложность в том, что все они разные. И, когда мы говорим о сегменте автобусных туров, здесь часто срабатывает правило: чем меньше клиенты платят, тем больше требуют. Люди, заплатившие 100 долларов за поездку, могут спустить с тебя три шкуры, а те, кто отдали по 1000 евро, как правило, не такие требовательные».

Взвесив все «за» и «против» и оценив свой опыт, Даниил решил открыть свой бизнес.

«Клиентка думала, что Беларусь — это часть России»

К моменту открытия своего агентства опыт сопровождения авиагрупп у парня тоже уже был. И хотя при такой работе гиду не нужно беспокоиться за сохранность транспорта, у нее есть свои сложности. Например, человек, сопровождающий авторские туры, должен быть тонким психологом:

«Гиду нужно чувствовать, что хочет человек в моменте. Не напрягать, не наседать. Есть люди, которых надо расшевелить, пошутить. Есть те, кто любит помолчать. Быть эмпатом — самая большая сложность».

Вскоре Даниилу представился шанс продемонстрировать всю широту и гибкость своего эмоционального интеллекта:

«Я возил группу украинских девушек. Те, кто живет в городах рядом с линией фронта или на территориях, которые чаще всего обстреливают, были очень уставшие. Они боялись резких звуков, по ним была видна травма. С ними я общался особенно вежливо, обходительно, фильтровал, что говорю».

Когда девушки узнали, что Даниил белорус, многие напряглись.

«Пришлось объяснять свою позицию и рассказать историю своей жизни. В работе с украинцами помогает, что я хорошо знаю украинский язык. Обычно я сразу предупреждаю, что говорю на белорусско-украинском суржике. Это очень разряжает обстановку. Люди смеются, когда я заменяю украинские слова, которые не могу вспомнить, белорусскими и говорят: «Ты шо, з Закарпацця?» Ну и все, вопросов не остается. Хотя бывает, что человек делает вид, что все в порядке, но некоторая холодность от него все равно ощущается».

Других сложностей в работе с женскими группами тоже хватает:

«В Беларуси со мной в команде всегда был фотограф, но сейчас затраты на такого специалиста ощутимы, поэтому я фотографирую сам — даже телефон купил ради этого. Знаю, что у меня неплохо выходит: уже могу посоветовать позу для фото или рассказать, какую локацию выбрать, — смеется гид и продолжает:

— Для девушек важно, чтобы совпала компания. Моя задача состоит в том, чтобы, кроме самой программы, фотографий, музыки в машине и хорошего настроения, создать атмосферу, в которой им будет между собой комфортно. А в случае напряженности вовремя рассадить, расселить, развеселить».

Работал Даниил и с группами из России:

«Русские бывают разные. Как-то попалась девочка из Саратова, и ее голова начисто была промыта пропагандой. Она думала, что Беларусь — это часть России. Пояснил, что это суверенная страна со своим языком и культурой — она после этого открытия просто «улетела». Я полчаса разговаривал с ней по-белорусски: девушка абсолютно ничего не понимала, но ее это очень смешило.

Когда рассказал ей о протестах и своей истории, у нее глаза чуть не лопнули — сказала, что это все выдумки и быть такого не может. Самое печальное, что это произошло в день знакомства и мне нужно было работать с ней еще неделю.

Безусловно, бывают и другие русские, которые все понимают. Но, учитывая, кто я такой и мою историю, мне бы не очень хотелось работать с такими группами — в том моменте мне просто нужны были деньги».

Что касается белорусских туристов — с ними тоже есть нюанс: «Чувствуется большая разница между теми, кто уехал, и теми, кто остался. По последним видно, как они устали жить в той реальности. Тем, кто уехал, тоже нелегко, но никто из нас не может полностью понять и принять то, в чем живут сейчас белорусы внутри страны».

«Еду из Швейцарии на Тенерифе, потом в Португалию и Исландию»

Сегодня парень разрабатывает туры на Мадейру. Этот уголок Португалии близок ему по культурным ценностям, атмосфере и энергии: «Мадейра спокойна — всегда «на чиле». Там все улыбчивые, приятные и загорелые. В воздухе не пахнет никакими мировыми политическими событиями. Кажется, что это другой мир, где можно спрятаться и отдохнуть от происходящего вокруг. В совокупности с ценой — это идеальное место. Ценник в магазинах там на 15-20% меньше, чем в Вильнюсе. Температура не опускается ночью ниже 10 градусов, а днем — ниже 15. Нет пауков, больших кусачих змей. Здесь такое ощущение, что где бы ты ни находился, ты в безопасности».

Ложку дегтя к идеальной работе добавляет необходимость приводить себя в порядок и следить за внешностью: «У меня быстро отрастает борода. Недавно я был в путешествии три месяца. После первого я был с бородой до конца шеи, с усами и хвостом — выглядел как хипстер».

А вот на здоровье частые переезды почти не влияют: «Не скажу, что в плане здоровья моя работа как-то отличается от работы стюардессы. Безусловно, ощущается смена климатических поясов. У меня были моменты, когда я еду из Швейцарии на Тенерифе, потом в Португалию и Исландию, и далее — на Мадейру. Эти скачки выливаются в чувство усталости, но все терпимо. Главное — правильно питаться, пить много воды и тогда все будет окей».

И все же, даже из самых интересных стран Даниила тянет обратно в Вильнюс:

«Я не считаю, что Вильнюс — это дом, хотя здесь квартира, в которой я сейчас живу: здесь, скорее, чувствую, будто я заехал к хорошим друзьям в гости. Но в этой квартире меня ждет моя девушка и в моем представлении она является моими домом. Она создает атмосферу и, если бы не она, я бы скорее всего давно уже переехал».