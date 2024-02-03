Что это, Бэрримор? 2 Вера Перовская, Newssky

3.02.2024, 9:19

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Российские пропагандисты взвыли.

Международный суд ООН в среду, 31 января, признал нарушения со стороны России Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Это историческое решение и очередная победа Украины на юридическом фронте.

Иск Украины к России был подан в январе 2017 года — еще до полномасштабного вторжения в феврале 2022-го.

В своем иске Украина настаивала, что РФ спонсировала терроризм на Донбассе и несет ответственность за деятельность сепаратистских группировок. В частности, виновна в том, что при помощи доставленной из РФ установки «Бук» в июне 2014 года был сбит пассажирский «Боинг» MH17. Большинство пассажиров рейса, следовавшего из Нидерландов в Малайзию, летели в отпуск или возвращались из него. На борту было 80 детей. В авиакатастрофе погибли все находившиеся на борту «Боинга» 298 человек — 283 пассажира и 15 членов экипажа.

В своем финальном слове представитель России заявил, что «никакой «Бук» не приехал из России». А затем суд в Гааге завершился в ноябре 2022 года приговором в отношении троих из четверых обвиняемых: граждане России — Игорь Гиркин (Стрелков), министр обороны самопровозглашенной «ДНР», отставной офицер ФСБ Сергей Дубинский, а также гражданин Украины, подполковник запаса ВДВ армии России Леонид Харченко — были заочно признаны виновными и приговорены к пожизненному заключению. В феврале 2023 года уголовное дело о катастрофе «Боинга» получило продолжение. Представители Объединенной следственной группы (JIT) заявили, что Владимир Путин причастен к крушению лайнера, летевшего рейсом MH17, и лично одобрил поставку «Бука» на территорию Украины.

Также, согласно обвинениям Украины, Россия с 2014 года занимается систематической дискриминацией нерусского населения аннексированного Крыма. Киев обвинил Москву в стремлении уничтожить культуру крымских татар и украинцев.

Суд установил, что Россия не расследовала факты финансирования терроризма на востоке Украины, уничтожила украиноязычное образование в Крыму, а также противоправно запретила представительный орган крымских татар, который функционировал с 1991 года — Меджлис крымскотатарского народа.

Юридическая команда Украины в Международном суде ООН продемонстрировала свое мастерство, адаптировав исковые требования к негибким и отдаленным от контекста российско-украинской войны конвенциям ООН. Шансы на успех изначально не были гарантированы, поэтому частичное удовлетворение исковых требований Киева по делу о финансировании терроризма и расовой дискриминации в аннексированном Крыму — победа Украины. Суд лишь по формальным признакам отклонил ряд обвинений и не назначил возмещение.

«Для нас это очень важный день, потому что это решение, которое говорит о том, что Российская Федерация нарушила международное право, — прокомментировал решение главный адвокат Украины по этому делу Антон Кориневич. — Это первый случай, когда Россия названа нарушителем международного права».

Решение Международного суда ООН финальное и не подлежит оспариванию. Вердикт является обязательным для всех стран — участниц и международной организации и имеет более высокую юридическую силу, чем, например, резолюции Генеральной ассамблеи ООН.

Кроме того, 2 февраля суд ООН объявит еще одно решение — промежуточное о приемлемости для рассмотрения — по другому иску Украины против РФ — за нарушение Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Украина использует для борьбы с агрессором все юридические форматы. Кроме Международного суда ООН, дела против РФ и его должностных лиц рассматриваются также Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Международный уголовный суд (МУС) и ряд других судебных учреждений в соответствии с их компетенцией.

В частности, 17 марта 2023 года МУС принял эпохальное решение — выдал международные ордера на арест президента РФ Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Путин стал шестым главой государства, обвиненным МУС или специальными трибуналами. Он повторит судьбу бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, обвиненного в таких же преступлениях трибуналом по бывшей Югославии, который в 2006 году умер в тюрьме в Гааге, не дождавшись приговора. Но это если ему повезет, и его не устранят раньше, как президента Румынии Николае Чаушеску, которого казнили собственные же генералы.

Скрыться от правосудия за преступления в отношении Украины не удастся никому ввиду отсутствия срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества.

Например, в среду, 31 января, в Лондоне задержали «экс-губернатора» аннексированного Севастополя Дмитрия Овсянникова. Его обвиняют в обходе санкций и открытии счета в Лондонском банке, также в четырех платежах на общую сумму £65 тыс. и в хранении £77,5 тыс. наличности. Великобритания ввела санкции против Овсянникова в конце 2020 года. В 2023 году он был исключен из санкционного списка ЕС по решению суда, так как больше не занимал должности, за работу на которых попал под санкции, но из британского списка его не исключали.

«Сейчас британцы, американцы и т.д. будут искать по всему миру россиян, которых можно «упаковать» в украинский условный судебный кейс. То есть, арестовать и передать в Киев, чтобы устроить шумный пиар», — вопит роспропаганда, и этот тот редкий случай, когда хочется с ней согласиться. «Искать по всему россиян» будут, и вчерашним решением Международного суда ООН «судебный кейс» не ограничится.

Вера Перовская, Newssky