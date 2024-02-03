Как по форме лица определить, беден человек или богат? 2 3.02.2024, 9:24

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Неожиданные результаты исследования.

Как часто вы задумывались о социальном классе человека только по его внешности? Ученые Университета Глазго в Шотландии пришли к выводу, что за стереотипное восприятие денежного состояния отвечает в основном форма и черты лица.

В исследовании приняли участие 30 человек, возраст которых составил в среднем 22 года. Задачей было посмотреть на 3D модели лиц и определить их статус и уровень достатка. В заключении эксперимент показал, что холодные оттенки кожи веяли недоверием, в то время как румянец – наоборот.

Те, кого определили «богатыми», получили статус более надежных, способных и честных. "Их лица были уже и длиннее, с поднятыми вверх ртами и более светлым, более теплым цветом лица», – говорилось в исследовании.

А «бедным» людям характерны опущенные брови, короткий подбородок и более холодные оттенки кожи, из-за чего их воспринимают некомпетентными и мнительными.

«Лица, которые воспринимались как бедные, были более широкие, более короткие и плоские, с опущенными ртами, темным и холодным цветом лица», – высказались ученые.

Одна из исследователей, Тора Бьорнсдоттир обнаружила, что стереотипные представления придают невыгодное положение «холоднокожим»: «Людей, которые считаются причитающимися к высокому или низкому социальному классу, также часто считают такими, что имеют преимущественные или неблагоприятные черты соответственно. Такие суждения формируются даже только за внешним видом лица, и это может иметь существенные дальнейшие последствия, в частности, становление в невыгодное положение тех, кто считается низшим социальным классом».