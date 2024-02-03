Игорь Кизим назначен послом по особым поручениям по Беларуси 3.02.2024, 9:39

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Игорь Кизим

Дипломат рассказал, что теперь входит в его обязанности.

Игорь Кизим назначен послом по особым поручениям по Беларуси. Об этом дипломат сообщил на своей странице в Facebook.

«В последнее время в медиасетях появилось много сообщений по поводу моего нового назначения, связанного с отношениями с белорусскими демократическими силами, — написал Кизим. — Хочу прояснить этот вопрос. Решением Министра иностранных дел я назначен послом по особым поручениям по Беларуси. Очевидно, что на данный момент любой вопрос, который касается Беларуси, имеет «особый» характер».

Как отметил дипломат, в его обязанности входит в том числе вопрос отношений с демократическими силами Беларуси, «как части белорусского общества, которое выступает против политики теперешнего руководства Беларуси».

«Надеюсь, что мой опыт работы послом Украины в Республике Беларусь пригодится в этом», — подчеркнул дипломат.

Кизим был последним послом Украины в Беларуси с февраля 2017 года по 22 июня 2023 года. Указом президента Украины он был освобожден от должности. В апреле 2023 года МИД Украины осудил встречу Александра Лукашенко с главой оккупационной администрации Донецкой области Денисом Пушилиным. Ведомство расценило ее как попытку его легитимизации и отозвало Игоря Кизима для консультаций.