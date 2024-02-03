Генералы паркетных карьеров Вероника Ольхова, planeta.press

3.02.2024, 9:45

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Украина выигрывает кибервойну c Россией.

Через три недели будет уже два года, как так называемая «СВО» идет по плану.

Первоначальный план, напомню, предусматривал Киев за три дня и вся Украина за две недели. В России все чаще стали называть «спецоперацию» войной. Пока только «войной на Украине». Хотя намного правильнее будет назвать это войной между Россией и Украиной. Нравится это кому-то или нет.

К слову, именно такой формат эта «СВО» приобрела уже спустя сутки после начала. 25 февраля 2022 г. ВСУ нанесли удар по военному аэродрому «Миллерово» в Ростовской области. Но на это никто не обратил особого внимания. А надо было. Это был первый сигнал того, что Украина готова перенести войну на территорию России. Среднестатистические россияне думали, что война — игра в одни ворота. И они не были готовы к тому, что Украина будет использовать в борьбе с Россией все имеющиеся в арсенале средства. Тут и партизаны (на бронетехнике), воздушные удары, диверсии и гибель мирных жителей.

Но на дворе XXI век и киберфронт тоже становится неотъемлемой частью противостояния. В России не скрывали злорадства после масштабной атаки на крупнейший украинский мобильный оператор «Киевстар» 12 декабря 2023 года. Страна оказалась на грани цифрового коллапса, ведь пострадала не только мобильная связь, а еще сервера и телетрансляция у ряда пользователей, мобильный сервис для пациентов. Проще говоря, российские хакеры на несколько дней оставили многих украинцев без телесериалов и Лиги Чемпионов. Ну и заодно узнали результаты анализов условной 80-летней пенсионерки, которая страдает от передозировки «Корвалола» где-то под границей с Польшей.

В итоге Украина все же пришла в себя и нанесла ответный «удар». Которому россияне, похоже, искренне удивились. В начале января киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины похитили 100 гигабайтов секретных данных с предприятия ООО «Специальный технологический центр» («СТЦ»), которое производит в частности БПЛА «Орлан». Этой новости не было уделено достаточно внимания в обществе. И она успела затеряться среди шампанского, оливье и фонтанов кипятка из труб отопления, которые как по команде начали рваться по всей России.

А если учесть ту важность, которую дроны играют в этой войне, то событие далеко не рядовое. В Министерстве обороны эту новость явно заметили. Очевидно, что запаниковали. И не придумали ничего лучше, чем выносить хаос и панику за пределы своих кабинетов. Да по-другому действовать они и не умеют. Их учили только в теории штурмовать Курскую дугу. Во всяких высокотехнологичных и цифровых шайтан-машинах паркетные генералы разбираются плохо. Поэтому решили рубить с плеча — спровоцировать технические проблемы во всей доменной зоне RU. Произошел сбой в работе технологии DNSSEC, что привело к нарушениям работы российских сайтов, включая «Яндекс» и «Вконтакте», банковские приложения и крупнейшие маркетплейсы страны. У некоторых пользователей пропало телевидение. Полный отказ работы интернета у большинства российских мобильных провайдеров длился несколько часов.

Примечательно, что в этот же день специалисты ГУР Украины осуществили хакерскую атаку на сервер связи Министерства обороны России. Программное обеспечение на этом сервере соответствует государственным стандартам защиты информации, которые утверждены ФСБ. Также этот софт установлен на ряде стратегических объектов государственного сектора России. В результате, Украина получила доступ к секретной документации ведомства и ее хакеры потенциально могут похитить ценную документацию других силовых ведомств и оборонных объектов.

Вероятней всего, последняя кибератака произошла еще до начала проблем с интернетом и не была причиной сбоя. Возможно, в Минобороны пытались заблокировать утечку информации в Киев, но было уже поздно. Украине «ложить» интернет по всей России нет никакого смысла. Все, что им надо, они берут «без шума и пыли». Да и Минобороны РФ кричало бы о подлости украинцев на всех углах. Но пока только сводки о бесконечных победах на всех фронтах. А о деятельности украинских хакеров в Минобороны России узнают из новостей.

Понятно, что Россия делает ставку не на технологии, а на политику. Например, на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и вероятного кандидата на пост президента США Дональда Трампа и его группу поддержки в Конгрессе, которые всеми возможными способами блокируют помощь Украине.

В Москве буквально соревнуются с Евросоюзом — кто сможет предложить Орбану больше. Но 1 февраля Евросоюз единогласно утвердил пакет помощи Украине в 50 млрд евро на четыре года. Брюссель выиграл и в этот раз. Хотя еще неделю назад казалось, что Орбан победил ЕС.

Точно так же будет и со Штатами. В Вашингтоне найдут решение. Как минимум потому, что они этого явно хотят. Ну и «трамписты» в Конгрессе далеко не в большинстве. Просто пока у них идут на поводу, но голоса «республиканцев», выступающих за помощь Украине, звучат все громче. Поэтому результат для Киева будет скорее положительным. Вопрос лишь в сроках. А в Европе готовятся временно подстраховать Украину с оружием. Не зря же Германия так настойчиво требует от Франции и Италии раскошелиться. И это канцлер от Социал-демократической партии, где раньше так лелеяли отношения с Россией. Ostpolitik и все дела. Но сменилось время. А вместе с ним и канцлер… Долгосрочная ставка на политиков в электоральных демократиях заведомо проигрышная. Они могут проиграть выборы (Марин Ле Пен), изменить политику (Олаф Шольц) и т. д. Тем временем Украина делает ставку на технологии, за которыми будущее. Киев пытается добиться поставок более высокотехнологичного оружия. И плевать на имя президента/премьера/канцлера, который согласится это сделать.

Вероника Ольхова, planeta.press