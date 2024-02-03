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Бессмысленная груда ржавого железа

  • Дмитрий Некрасов
  • 3.02.2024, 10:11
  • 1,556
Бессмысленная груда ржавого железа

Черноморский флот РФ практически прекратил операции на море.

Помниться десять лет назад, в дискуссиях по поводу аннексии Крыма были очень популярны аргументы про Черноморский флот. Про то, что этому флоту необходим Севастополь, «а иначе НАТО …» ну и все в том же духе.

Я, помниться, во время оно вызывал на российском телевидение бурю возмущения своими высказываниями о том, что это бессмысленная груда ржавого железа, что мне не ясно зачем она России в принципе, и еще меньше – чем ее дальнейшее ржавление в Севастополе лучше ржавления в любом другом месте.

Прошли годы, и вот указанный Черноморский флот и его знаменитая база получили шанс проявить свою полезность. Причем не в войне с НАТО, а в противостоянии противнику вроде бы заведомо флота почти не имеющему.

Потребовалось не так много времени, чтобы Черноморский флот практически прекратил операции на море и в основном перебазировался из небезопасного Севастополя.

А ведь когда-то необходимость сохранения контроля над данной базой было одним из главных аргументов в пользу начала всей этой авантюры.

Дмитрий Некрасов, «Телеграм»

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