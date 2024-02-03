Полковник ВСУ: Война перекинется на Россию, гореть будет все 3.02.2024, 10:17

1,360

Роман Свитан

Роман Свитан рассказал, как это будет выглядеть на практике.

Окончание войны в Украине, финальное и вечное, возможно только при одном условии: уничтожении Российской Федерации как государства. Эта «империя» не будет знать покоя, пока существует Украина. Россияне сами выбрали этот путь.

Существенное ослабление потенциала оккупационной армии, подрыв ее экономики и даже вступление Украины в НАТО также не станут гарантией того, что рано или поздно «империя», собрав новые силы, снова не двинет войска в новой попытке расширения. Если Кремль начнет поход на страны НАТО, Украина будет первой страной, которая будет сметена. Поэтому у нашей страны есть только один вариант решения этой проблемы: перенести войну на территорию РФ и уничтожить ее как государство. Это задача на десяток лет.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

– Эксперт по вопросам безопасности Майкл Пек на страницах издания CEPA озвучил пять сценариев окончания войны в Украине. В частности, тот, при котором война рано или поздно неизбежно должна завершиться – точно так же, как рано или поздно заканчивались все войны. И действительно, была та же Тридцатилетняя война, но и она закончилась. Вместе с тем вы убеждены в том, что война в Украине не закончится, пока РФ не развалится.

– Тридцатилетняя война (первая общеевропейская война в 1618 –1648 годах между союзом католических и коалицией протестантских государств. – Ред.) закончилась, потому что возникли определенные предпосылки как раз именно такого уровня. Война с Россией – это война на уничтожение одного или другого этноса. Россияне выбрали этот путь. Они не видят своего существования, если существуем мы. Поэтому наша задача – их уничтожить, иначе уничтожат нас. Других вариантов тут просто не существует.

Если не сейчас, то потом война вернется опять, и воевать будут наши дети, внуки, правнуки и так далее. Понимая это, войну можно закончить только развалом России. Необходимо уничтожить Россию, пока она не будет уничтожена. Иначе нас не станет.

– Вы считаете, что речь идет о чем-то большем, чем колоссальное влияние пропаганды на умы россиян? Ведь власть в России неизбежно сменится, возможно, придут адекватные люди…

– Нет. Не важно, какая будет власть – одна, другая, третья, четвертая… За последние сотни лет власть в России менялась десятки раз. Цари, коммунисты, социалисты, кагэбисты и кто угодно. Но сама задача не меняется – задача империи на расширение.

Пока империя существует, она будет расширяться. Или другой вариант – она распадется. Третьего варианта нет. Империя не может быть статичной. Она либо распадается, либо расширяется. А расширение империи – это уничтожение Украины, украинской идентичности.

Именно поэтому у нас может быть только одна задача – на уничтожение империи как таковой.

– Действительно, история учит, что все империи расширяются или разрушаются. Но мы же видим, что эта так называемая российская империя не расширяется в сторону НАТО. Может быть, членство Украины в НАТО стало бы для нас надежной гарантией того, что наше государство не будет поглощено Россией?

– Эта империя пока не расширяется в сторону НАТО. Она начнет расширяться тогда, когда будет такая возможность. А так как Украина находится на острие, то есть на линии соприкосновения с империей, то мы первые будем уничтожены.

Сейчас у нас есть возможность уничтожить империю. Но в будущем, когда она будет расширяться, у нее будет возможность уничтожить нас. Третьего варианта нет. Третий вариант – это наше уничтожение, то есть тот же первый, но в другом виде.

– Но есть еще один вариант – уничтожения армии России или доведения ее до того состояния, когда она не будет способна вести войны, уничтожения ресурсов РФ, нефтяных баз, складов и так далее. Разве нет?

– Это все точечные и временные меры. Через определенное время армия восстанавливается, базы восстанавливаются. Если есть империя, она это восстановит. Потому без разрушения «российской империи», без уничтожения этого государства у нас спокойной жизни не будет никогда. Фактически у нас ее уже нет, десять лет отминусовали. Но одно дело – мы, а другое – наши дети. Оставить им этот гембель? Это неправильно по отношению к тем, кто придет после нас.

Поэтому есть только один вариант – война до полного уничтожения «российской империи».

– Как это может выглядеть на практике? Это война на территории России?

– Да, однозначно. Те действия, которые сейчас проводятся, в дальнейшем будут усиливаться. Их цель – уничтожение российской экономики, российского потенциала, целого комплекса того, что питает империю. Все это должно быть уничтожено, от Питера до Сахалина.

Для этого нужно подключение ДРГ, наших сторонников на территории России, которые думают так же, как и мы, понимают, что Россию надо разваливать, выходя из нее. Начиная с кавказцев и заканчивая боевыми бурятами и якутами. То есть национально-освободительные движения в «российской империи» будут нам помогать.

До развала империи воевать нам еще лет десять. Пару лет война будет на нашей территории, пока мы их не сдвинем, а дальше война перекинется на территорию России. Гореть будет все. Так же, как они довели нас до такого состояния. На данный момент без внешней поддержки мы как государство не существуем. И до такого же состояния, до полной разрухи, до полного экономического разрушения будет доведена Россия.

Это возможно сделать – вернуть их обратно в болотное состояние. А дальше им будет кто-то помогать. Китай, Северная Корея. Будут присылать рис… Иран финики может прислать или что там у них есть.

– Как раз насчет военной помощи Украине, о которой вы упомянули. Мы понимаем, насколько сегодня наша страна зависит от нее. Ситуация с политическим кризисом в США очень ярко это показала. Но даже сейчас наши западные союзники боятся провоцировать Путина на фронте в Украине, не говоря о том, чтобы разрешить применять свое вооружение на территории РФ. Могут ли они созреть до понимания такой необходимости?

– Ничего они не боятся, никакого провоцирования. Это просто оправдание своей бездеятельности на данный момент. А также, вероятно, заангажированность некими отношениями с РФ. В основном это меркантильные интересы: деньги, влияние, власть. Изначальная проблема – это условная газовая игла, и это надо было чем-то прикрыть. Поэтому и придумываются истории об эскалации и прочем.

Во время ведения боевых действий используются все средства поражения, которые на данный момент имеются у армии. Потому что никто не позволит погибать своей армии, если есть возможность не допустить этого, не дать погибнуть своим военным.

Россияне использовали все средства поражения, которые у них есть. Это первое. Второе – как только у них появляются новые средства поражения, как только они что-то новое придумают, они тут же это используют. Поэтому никакой эскалации уже точно не будет, потому что эскалация уже на максимуме.