Эксперт: Белорусская экономика «потеряла» полмиллиона человек 3.02.2024, 10:26

Шокирующие цифры.

Недавно Белстат опубликовал данные о том, сколько белорусов были приняты на работу, а сколько были уволены в 2023 году. Судя по официальным цифрам, количество увольнений превысило число трудоустройств почти на 63 тысячи.

Причем эта тенденция сохраняется не первый год, и если одно время разбежка была не столь значительной, около 10 тысяч, то после 2020-го разница выросла в разы.

Хотя казалось бы: если вакансий на рынке труда куда больше, чем желающих, то и работодатели должны активнее принимать новых сотрудников. О том, что стоит за статистикой и как это отражается на белорусской экономике, «Филин» узнал у старшего научного сотрудника BEROC Анастасии Лузгиной.

— Для начала важно отметить, что отчет Белстата по количеству принятых и уволенных работников включает в себя данные организаций за исключением малых организаций без ведомственной подчиненности и микропредпритий, — обращает внимание экономист, — и это важно. Потому что приведенные цифры — это примерно 66% от всего занятого населения. То есть для общей картины правильнее все-таки смотреть на численность занятого населения в целом по стране.

Но и с общей цифрой, отмечает Анастасия Лузгина, не все гладко. Если на декабрь 2022 году в экономику Беларуси считались вовлеченными 4 миллиона 189 тысяч человек, то за год сокращение составило 44 тысячи.

— Это в любом случае много. И если посмотреть на промежуток 10-15-летней давности, сравнивать теперешнюю ситуацию, например, с 2010 годом — за прошедшее время количество занятых в экономике сократилось где-то на 500 тысяч.

С 2020 года наблюдается еще более активная динамика сокращения занятого населения. Помимо того, что имеет место быть демографический фактор — на рынок труда выходят люди, рожденные в период снижения рождаемости, — к нему прибавились и другие.

В частности, ковид, который повлиял на занятость в 2020-2021 годах.

И, безусловно, третий значимый фактор — релокация большого количества людей из Беларуси, утечка кадров. Даже официальные власти недавно заявляли, что, по их оценкам, страну за 2021-2022 гг. покинули около 200 тысяч белорусов. И это, разумеется, сказалось на общей картине — как мы не раз говорили, уезжают люди трудоспособные, в большинстве своем рассчитывающие устроиться на работу за границей.

В определенной степени была и вынужденная релокация, и люди, уезжавшие из страны по политическим причинам, не могли быть уверены в том, что смогут сразу хорошо устроиться в той же Польше и Литве. Но были, и есть, высококвалифицированные специалисты — врачи, сотрудники IT-компаний, транспортники — кто уезжал исходя из экономических факторов, планируя осесть, жить и работать в другой стране. И это все сказалось на общей ситуации с занятостью.

Если тенденция сохранится длительное время — ничего хорошего для белорусской экономики в этом нет, говорит Анастасия Лузгина.

— Отток людей из страны плох для ее перспектив сразу с нескольких позиций: во-первых, меньше тех, кто создает ВВП, грубо говоря, меньше рабочих рук для производства чего-бы то ни было. А во-вторых, раз сокращается количество работников, сокращается и количество поступлений в ФСЗН, что, с учетом нашей распределительной пенсионной системы, очень рискованно.

Пенсионеров уезжает немного, в большинстве своем они остаются в Беларуси, а количество людей, которые их могут обеспечить, все уменьшается.

Как следствие, продолжает экономист, ФСЗН становится дефицитным, нагрузка на бюджет возрастает. И если теперешним пенсионерам государство все-таки пытается сохранить среднегодовой уровень пенсий, который составляет примерно 40% от средней беларусской зарплаты, то чем дальше, тем сложнее будет повышать пенсии, сохраняя это соотношение.

И хоть в публичных выступлениях правительство РБ и отдельные чиновники демонстрируют оптимизм, стабильность и рост экономики, нарастающая проблема занятости их также беспокоит, полагает Анастасия Лузгина.

Об этом свидетельствуют и планируемые меры по закреплению молодых специалистов (увеличение отработки для бюджетников и распределение для платников), и выросший перечень профессий, по которым иностранцам созданы упрощенные правила доступа на рынок труда, и принятая недавно Концепция миграционной политики:

— Это звоночек, что о проблеме власти знают, и, хотя и не хотят выставлять напоказ, их сложившаяся ситуация волнует.

Интересно будет посмотреть на план действий, который должен быть разработан в течение трех месяцев к концепции миграционной политики — какие конкретные меры туда заложат, за счет чего будут пытаться остановить и эмиграцию, и привлекать специалистов-иностранцев.

Пока мы видим, что нарастить трудовые ресурсы государство пытается мерами административного характера. Но насколько это эффективно, большой вопрос.