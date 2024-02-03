Телохранитель Месси стал участником необычного инцидента, защищая звезду в Гонконге 3.02.2024, 10:32

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Фото: Joshua A. Bickel / AP

Забавный случай произошел по прибытии аргентинца в город.

Личный телохранитель звездного форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси поучаствовал в необычном инциденте, пишет «Чемпионат».

По прибытии клуба в Гонконг представитель местной службы безопасности попытался приблизиться к Лионелю для предотвращения попыток выпадов на игрока со стороны местных фанатов, однако идущий сзади телохранитель не позволил силовику этого сделать.

Охранник Месси резко оттолкнул представителя службы безопасности, а сам Лионель прошел дальше.

Завтра в 9:00 «Интер Майами» должен провести товарищеский матч с местным клубом «Гонконг ХІ».

Личный телохранитель Месси бегает вдоль поля во время всех матчей «Интер Майами», чтобы обезопасить своего клиента от любых нежелательных контактов.

Им является бывший спецназовец армии США Яссин Чуэко, имеющий боевой опыт в Ираке и Афганистане, владеющий боевыми искусствами и участвовавший в нескольких боях ММА.