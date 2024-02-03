Захарова забилась в истерике из-за решения Эквадора по Украине 6 3.02.2024, 10:48

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Власти латиноамериканской страны ответили на заявление МИД РФ.

Власти Эквадора приняли решение передать Соединенным Штатам военную технику советского производства для использования в Украине. Министерство иностранных дел России в пятницу осудило это инициативу и назвало ее «безрассудным» нарушением контракта.

Об этом сообщает международное информагентство Reuters. В прошлом месяце правительство Эквадора заявило, что примет предложение Вашингтона об обмене того, что оно называет «украинским и российским металлоломом», на современное американское оборудование стоимостью 200 миллионов долларов.

США заявили, что оружие, которое они получат из Эквадора, будет отправлено в Украину, чтобы помочь укрепить наши Вооруженные силы.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сообщила, что решение Эквадора было принято под давлением «внешних сил».

«Такое безрассудное решение было принято эквадорской стороной под серьезным давлением со стороны внешних заинтересованных сторон», – сказала она.

«Наши партнеры хорошо осведомлены о положениях контрактов, которые включают в себя обязательство использовать поставляемое оборудование в заявленных целях и не передавать его третьему лицу без получения соответствующего согласия российской стороны», – добавила она.

Власти Эквадора заявили, что Москва не рекомендовала обмен техники, но они считают, что в любом случае имеют на это право.