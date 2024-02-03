Желающие купить доллары и евро белорусы столкнулись с неожиданной ситуацией 3.02.2024, 10:51

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Доллар и евро на нынешней неделе то дорожали, то дешевели на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

Журналисты zerkalo.io посмотрели, какие курсы валют установили обменники на выходные. Курс продажи евро в большинстве банков превышает отметку в 3,5 рубля. При этом доллар дешевле 3,2 рубля в обменниках не получится.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,245 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 3,214 рубля («Статусбанк»). Неделей ранее в обменниках можно было найти американскую валюту дешевле, чем по 3,2 рубля.

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БСБ Банк», «Паритетбанк», «РРБ-Банк» — 3,21 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,53 рубля («Сбер Банк»), а ниже всего — в «Статусбанк» (3,488 рубля). При этом курс продажи банками евро только в нескольких банках (помимо «Статусбанк» это также «Технобанк» (3,49 рубля), «БНБ-Банк» (3,498 рубля), «Банк Решение» (3,499 рубля).

Напомним, неделей ранее курс продажи этой европейской валюты превышал отметку в 3,5 рубля только в нескольких банках. Однако в пятницу, 2 февраля, евро на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи подорожал на 1,18% — до 3,4796 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в «БСБ Банк», «Технобанк» — 3,485 рубля.

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «БНБ-Банк», «Паритетбанк» — 3,517 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,58 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ», «Сбер Банк»), а самый низкий — 3,525 рубля («БСБ Банк», «Статусбанк»).