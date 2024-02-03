Экс-вагнеровцы рассказали откровенные подробности о своей «службе» 3.02.2024, 10:58

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Два бывших наемника перешли на сторону Украины.

Бывшие военнопленные россияне, воевавшие в рядах ЧВК «Вагнер», а впоследствии перешли на сторону Украины и сейчас воюют в составе «Русского добровольческого корпуса», рассказали, как их завербовали, как готовили к фронту, как с ними обращались в плену и что изменило их мировоззрение.

Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Настоящее Время».

По их словам, в ЧВК «не знаешь, кому можно доверять, кому нельзя доверять».

«Просто выполняете одну задачу. А то потом ты начнешь сеять смуту - это дойдет до вышестоящих, и тебя уволят», - рассказал один из пленных.

По его словам, российское военное руководство «просто бросает их на мясо».

«Когда ты подписываешь контракт, там это все указано: что в случае дезертирства – расстрел, в случае невыполнения приказа – расстрел, в случае мародерства – расстрел», - рассказал россиянин.

Другой собеседник отметил, что так называемый батальон «Шторм-Z» - это «штрафбат» в современной российской армии.

«Это подразделение предназначено для разведки боем. То есть, сколько людей есть у так называемого оппонента, вооружения, как они отбиваются и как они вообще реагируют. Просто 20-30 человек отправили, 5 вернулись, и дальше информация передается», - сказал военный.