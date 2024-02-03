В Могилеве мужчина издевался над овчаркой в лифте

В Могилеве мужчина издевался над овчаркой в лифте13
- 3.02.2024, 11:02
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Хозяина собаки уже ищут.
На днях в сети появилось видео грубого обращения мужчины с овчаркой в лифте одной из могилевских многоэтажек. Как сообщил приближенный к МВД телеграм-канал, хозяина собаки уже ищут.
Ролик был снят на камеру видеонаблюдения, установленную в лифте. На записи видно, как мужчина заходит с псом в кабину лифта. Когда дверь за ними закрывается, хозяин сначала ударил собаку ладонью по морде, а позже пнул ногой.
После того, как ролик опубликовали в сети, ситуацией заинтересовались в милиции.
«Нам стало известно, что милиция уже занимается поиском недохозяина пса», — сообщил приближенный к МВД телеграм-канал.