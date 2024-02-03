Стало известно, кто убедил Орбана помочь Украине 3 3.02.2024, 11:09

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Издание Politico назвало имена.

Потребовалось многомесячное обаяние со стороны премьер-министра Италии Джорджи Мелони и гостеприимство Эмманюэля Макрона, чтобы заставить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана согласиться поддержать отправку помощи Украине на 50 миллиардов евро.

По словам двух дипломатов из стран, не разделяющих правые политические взгляды Мелони, она вела разговоры с Орбаном благодаря их давним отношениям. «Она несколько раз пыталась стать связующим звеном, и складывается впечатление, что на этот раз это сработало», — сказал Politico один из дипломатов.

Макрон в январе пригласил Орбана на обед в Елисейский дворец, в ходе которого призвал поделиться мнением, как лучше интегрировать восточные страны Европы. Президент Франции сыграл ключевую роль в переговорах, подчеркнули источники издания из разных стран.

«Он никогда не хотел антагонизировать Орбана, а скорее привлечь его на свою сторону. Это подход, который окупается сегодня», — сказал собеседник, близкий к президенту.

Орбан, наконец, сдался за завтраком с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, канцлером Германии Олафом Шольцем, Эмманюэлем Макроном и Джорджей Мелони.

Решение, принятое на саммите в Брюсселе в четверг, было ключевым для лидеров ЕС, которые хотели продемонстрировать поддержку Украине, одновременно показав, что они способны сдержать вето Венгрии. Орбан неоднократно угрожал применить тактическое вето по широкому кругу европейских вопросов, чтобы взять деньги в ЕС.

Выступая на встрече в четверг, лидеры подчеркнули, что, хотя сделка без участия Венгрии возможна, для России это будет сигналом об отсутствии европейского единства.