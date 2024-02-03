В Беларуси за «измену государству» начнут судить высокопоставленного офицера-артиллериста 6 3.02.2024, 11:13

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Антон Черемных

Он находится за решеткой уже год.

Заместителя командира 310-й группы артиллерии по идеологической работе 120-й отдельной гвардейской механизированной бригаде гвардии подполковника Антона Черемных начнут судить 15 февраля в Минском городском суде. Дело в закрытом режиме будет рассматривать Сергей Кацер, сообщает правозащитный центр «Весна».

Черемных обвиняют в «измене государству лицом, на которое распространяется статус военнослужащего» (ч. 2 ст. 356 УК)и «разжигании иной социальной розни» (ч.3 ст.130 УК). Ему грозит от 10 до 20 лет заключения.

О том, что с начала февраля 2023 года он находится в минском СИЗО-1 на улице Володарского, рассказал правозащитникам бывший заключенный. Обстоятельства дела неизвестны.

Два года назад газета «Звязда» делала репортаж из 120-й механизированной бригады, которая дислоцируется в минском Уручье, где журналисты говорили и с Черемных.