«У меня одного такая проблема?»: житель Бобруйска пожаловался на мобильную связь

«У меня одного такая проблема?»: житель Бобруйска пожаловался на мобильную связь6
- 3.02.2024, 11:20
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Тысячи белорусов ему ответили.
Мужчина из Бобруйска решил обратиться ко всем белорусам с наболевшим вопросом. Он спросил, только ли в его городе и у него плохо работает мобильная связь и интернет. Или это проблема по всей Беларуси и других пользователей? Как водится, на такие близкие каждому темы поговорить решились тысячи людей. А посмотрели более 180 тыс.
«Дорогие белорусы, подскажите, пожалуйста, у меня одного такая проблема с МТС, я не знаю, с мобильной связью, короче? С мобильным интернетом? Куда я ни зайду, в любое помещение, любое здание — все, Интернета нету… Это у меня с телефоном что-то не так? Такая же проблема у всех или только у меня?», — спросил житель Бобруйска в ТикТоке у своих подписчиков.
И получил почти 1900 ответов. Большинство, правда, были такие же жалобы на связь. Причем писли люди со всех краев Беларуси и жаловались на всех операторов, досталось также и А1, и Life:).
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— У меня тоже пропадает мобильный и дома Белтелеком тоже подвисает интернет, — написала зрительница.
— У меня А1 живу в центре на Институте Культуры заезжаешь на мост нет связи заходишь в квартиру нет связи, — написал другой.
— Оператор говорит — это у вас скорее всего из-за конструкции дома, — поделился еще один зритель.
Были и такие, что давали полезные советы.
— Где живете? В телефоне убери 4G переведи в 3G — посоветовал один из «знающих».
— У меня тоже МТС «безлимитище» все идеально работает, всегда и везде, — присоединился еще один советчик.
— С телефоном не так! У меня безлимитище на двух МТСах. И симки в разных телефонах. Так вот, редми 4 ловит гораздо лучше чем редми 8Т. Приходится включать раздачу на 4ке, чтобы оживит 8ку.
А были и такие, кто не поверил и расхваливал своих операторов.
— У меня тоже МТС «безлимитище» все идеально работает, всегда и везде, — написал один из зрителей.
— У меня «Безлимитище» (тариф МТС — ред), все работает Зависит от марки телефона наверное.
— Life рулит. все норм. МТС я давно покинул. А1 непонятно куда уходили.
— У меня тоже МТС «безлимитище» все идеально работает, всегда и везде.