Ученый дал четкий прогноз насчет судьбы Путина 5 3.02.2024, 11:47

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Что ждет главу РФ?

Историк, научный сотрудник Национальной академии наук Украины, военный Александр Алферов убежден, что российский диктатор Владимир Путин будет ликвидирован.

Глава РФ перешел черту, российским элитам нужен другой лидер, потому что, по сути, их лишили бизнеса, они находятся под санкциями и сейчас могут зарабатывать только на внутреннем рынке - на газе и нефти, рассказал ученый в интервью РБК-Украина.

По его словам, бизнесмены в РФ «понимают, что их заработок связан с крошками со стола хозяина».

«Я просто убежден, что он будет ликвидирован. Вся российская система построена на том, что есть лидер-хозяин, и он начинает так себя чувствовать, что мешает элитам... скорее всего, Путин своей смертью не умрет», - считает эксперт.