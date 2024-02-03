Соловьев предрек «большую войну» для Беларуси 10 3.02.2024, 12:16

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Пропагандист заявил, что в нее будут втянуты от пяти до 10 миллионов белорусов.

Российский пропагандист Владимир Соловьев призвал белорусов «готовиться к большой войне на стороне России».

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия 97%».

5-10 миллионов белорусов должны будут разделить с РФ все тяготы и лишения в «крестовом походе за скрепы».

«Война будет долгой и кровопролитной», говорят кремлевские пропагандисты. Судя по их интонациям, спрашивать народ Беларуси никто особо не планирует.