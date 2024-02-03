Можно играть в Lego: появились фото того, что осталось от российского БДК «Новочеркасск» 6 3.02.2024, 12:38

4,902

Россияне начали поднимать фрагменты потопленного корабля со дна моря в Феодосии.

В сеть попали фото, на которых затонувший после удара больший десантный корабль (БДК) «Новочеркасск» по частям поднимают со дна моря в порту Феодосии. Очевидно, что судно превратилось в металлолом, хотя ранее оккупанты заявляли о планах его отремонтировать.

Соответствующие кадры 3 февраля опубликовал Telegram-канал «Крымский ветер».

«В Феодосийском порту играют в Lego – поднимают по частям БДК «Новочеркасск». Российские военные говорили, что отремонтируют», – говорится в сообщении.

При этом российские пропагандистские СМИ, ссылаясь на источники, пишут, что родственников «пропавших без вести» моряков ранее известили о предстоящем поднятии БДК «Новочеркасск».

Отмечается, что мероприятие откладывали уже несколько раз из-за ожидания специальной бригады водолазов и соблюдения техники безопасности по погодным условиям.