«Денег много не бывает»: белоруски рассказали, сколько нужно для счастья 2 3.02.2024, 12:44

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И кто в семье должен зарабатывать.

Универсальной суммы, которая необходима для комфортной и обеспеченной жизни, не существует. Да и на вечный вопрос «Кто в семье должен больше зарабатывать?» четкого и однозначного ответа нет.

Myfin спросил у белорусок, сколько денег им хватило бы для хорошей жизни и должен ли основной доход в семью приносить мужчина. Так ли важна финансовая независимость для женщины и как не упустить главное в погоне за деньгами? Эти и другие вопросы издание задало эксперту-психологу Андрею Жибрику.

«Деньги дают возможность осуществлять мечты и желания»

Татьяна, 53 года, юрист

— Денег много не бывает. Сколько нужно для счастья — точную цифру не назову. А вот для комфортной жизни мне бы хватило около 5000 рублей в месяц. Эта сумма будет не только полностью закрывать базовые потребности (еда, оплата коммунальных услуг и мобильной связи и т.д.), но и позволит осуществлять мечты и желания, получать новые впечатления и положительные эмоции. Например, путешествия, регулярные походы в салон красоты и многое другое. Названная сумма — это только мечта, пока иметь такой доход не удается.

Хорошо, когда мужчина зарабатывает достаточно.

В таком случае женщина может позволить себе выбрать профессию или способ заработка, который не изматывает ее физически и морально. Это дает возможность проявлять себя в творчестве, например. В таких ситуациях женщина не зависит от денежной, но некомфортной работы, которая приносит много стресса. Однако на практике не всегда мужчина может взять на себя полную материальную ответственность за семью. Да и ситуации в жизни бывают разные, поэтому считаю, что финансовая независимость должна быть у каждой представительницы прекрасного пола.

«Зарплаты хватает, чтобы не ограничивать себя»

Анастасия, 29 лет, врач-педиатр

— Чтобы жить, не ограничивая себя во многих желаниях, мне хватает суммы, которую зарабатываю сейчас, — около 2300 рублей. Это доход одного человека. Основные затраты: аренда комнаты, уход за собой, покупки для дома, обслуживание автомобиля. Однако стоит учитывать, что в будущем я хотела бы регулярно путешествовать и иметь собственное жилье, а на это требуется немаленькая сумма. Поэтому дополнительно не помешали бы средства, которые уходили бы в копилку.

Я считаю, что в семье должны оба партнера зарабатывать.

Два разумных человека, которые стремятся к развитию, будут совместно достигать намеченных целей. Каждый член семьи должен быть самодостаточным (независимо от пола). Лично для меня важна финансовая независимость, поэтому не хотела бы только сидеть дома и ждать, когда появится мужчина, который меня полностью обеспечит.

«Не важно, кто в семье зарабатывает больше»

Инна, 47 лет, психолог

— Для комфортной жизни семьи из трех человек было бы достаточно 4500−5000 рублей, хотя пока такую сумму не зарабатываем. Этих денег хватило бы на удовлетворение базовых потребностей, а также на медицину (регулярная сдача анализов, диагностика, покупка витаминов), бьюти-процедуры, одежду. И были бы средства, чтобы откладывать на отдых за границей (хотя бы раз в год). Вопрос жилья у нас не стоит, так как есть собственная квартира.

Для меня в семье нет понятия «должен». Абсолютно непринципиально, кто зарабатывает больше.

Важно, чтобы двоих супругов все устраивало и они могли договориться между собой. Я для себя выбрала партнерские отношения, когда оба члена семьи стараются совместными усилиями достичь своих целей. Конечно же, на мой взгляд, нужно стремиться к финансовой независимости. Но, как мне кажется, я пока не зарабатываю достаточно, чтобы чувствовать ее.

«Главное, чтобы между партнерами была договоренность, которая всех устраивает»

Ольга, 32 года, маркетолог

— Могу сказать, что для комфортной жизни моей семье из трех человек хватило бы около 3500 долларов (сейчас зарабатываем около 2500 долларов). Но сразу отмечу, что немалая часть нынешнего дохода уходит на аренду жилья и частный детский сад для дочери. Нынешнего заработка в целом хватает, но вот откладывать, создавать финансовую подушку безопасности и делать крупные покупки не удается совсем.

В каждой семье свои правила, поэтому нет однозначного ответа на вопрос «Кто должен приносить основной доход?».

Главное, чтобы между партнерами в этих вопросах была договоренность, которая всех устраивает.

Что касается финансовой независимости. В декрете 2 года я не работала. В отпуск по уходу за ребенком уходила эмоционально выгоревшая, правда, были денежные накопления, в которые могла залезть. На втором году декретного отпуска начала ощущать дискомфорт — как финансовый, так и эмоциональный. На третий год нашла новую удаленную работу по своей специальности. Так что финансовая независимость для меня действительно важна, да и трудно представить себя только домохозяйкой без дела.

Что такое финансовая независимость. Мнение психолога Андрея Жибрика

— Важно ли для женщины быть финансово независимой?

— Для женщины действительно важна финансовая независимость, так как она соответствует одной из трех психологических потребностей, реализация которой делает человека счастливым и удовлетворенным своей жизнью. Речь о потребности в автономности (контроле и свободе).

Чем больше человек принимает самостоятельных решений, касающихся собственной жизни, тем спокойнее и психологически увереннее он себя чувствует. А финансовая независимость как раз и дает женщине возможность контролировать свою жизнь во многих ее областях.

— В погоне за деньгами люди ничего не упускают?

— Все зависит от конкретного человека и его личностных смыслов. Если они тесно связаны с деньгами (либо их реализация требует финансов), то тогда человек будет за ними гнаться. Но бывает так, что ценности не имеют отношения к деньгам, а гонка лишает человека реализации собственных смыслов. Всегда не лишним будет задать себе вопросы: «Почему я в очередной раз убиваюсь на работе? Действительно ли мне так важны эти деньги?».

— Сейчас модно быть «достигаторами», в том числе и среди женщин. Это хорошая тенденция с точки зрения психологии?

— На мой взгляд, здесь нет однозначного ответа. Все зависит от цели человека. Если требуется погасить кредит, то быть «достигатором» здесь более чем уместно. А если это способ выделиться и обозначить свою значимость, то возникают вопросы.

Важно понимать, что все в нашей жизни имеет свою цену. Если рискуете здоровьем и отношениями с родными и близкими, то стоит поинтересоваться у себя: «Готов ли я этим платить за те преференции, которые дает «достигаторство»?».

— Вечный вопрос: кто должен содержать семью?

— На мой взгляд, эталона в данной ситуации не существует, так как здесь на первый план выходят договоренности и согласованности между двумя конкретными партнерами.

В каждом конкретном случае есть столько тонкостей, что применить какую-то стандартную схему для всех просто невозможно. У одной пары есть маленькие дети, за которыми нужен уход, у другой — взрослый ребенок. Кто-то видит счастье и благополучие своей семьи в том, сколько времени проводят вместе, а кому-то важно менять автомобиль каждые полгода.

Но сложнее всего договариваться, так как многие считают, что в семейных отношениях, как и в вопросах финансов, есть простые и рабочие для всех схемы и, если применить их, всем будет хорошо. Но какой бы сферы ни касались договоренности — это всегда сложно, долго и требует постоянных усилий. Зато имеет крайне положительный результат!