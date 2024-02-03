Кокаиновая война кремлевских башен 5 Иван Преображенский

3.02.2024, 13:05

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Иван Преображенский

Путинские группировки схлестнулись в тайной схватке.

Огромные партии наркотиков продолжают изымать в питерском морском порту - этих кокаиновых воротах России. Вот новая партия - в Санкт-Петербурге изъято более 641 кг кокаина в брикетах общей стоимостью более 2 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального ФСБ. Поставки естественно осуществлялись из Латинской Америки. Обычный способ перевозки этого наркотика - в бананах.

Это уже третий случай обнаружения крупной партии кокаина в Петербурге за месяц. 24 января таможенники изъяли более 1,2 тонны кокаина в порту города на сумму 13 млрд рублей. Партия была обнаружена в контейнере, прибывшем формально из Бельгии.

Ну а в начале января была арестована еще одна тонна кокаина стоимостью 11 млрд рублей. Ее нашли в контейнере, приехавшем из Никарагуа, единственной латиноамериканской страны, признавшей присоединение Крыма к России в 2014 году.

При этом известно, что питерский порт - это фактически один из общаков путинской преступной группировки. Отобрав его у тамбовской группировки (или слившись с ней), питерские чекисты получили над портом контроль, а значит и контроль над кокаиновым трафиком через него. Понятно, что у них там разные группировки. Но раз выявления идут одно за другим, то, похоже, что за тот месяц (или сколько там идет банановоз из Никарагуа в Питер) пока судна везли кокаин, его владелец в России потерял влияние (а может присел или его убрали). И вот теперь его грузы отдали фсбшникам под выявление.

Видно война между башнями в самом разгаре. Интересно, между какими.

Иван Преображенский, «Телеграм»