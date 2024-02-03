Российские пропагандисты запустили новый фейк о Залужном 1 3.02.2024, 13:16

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Валерий Залужный

Что на этот раз?

Кремлевские пропагандисты придумали новый фейк про главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Якобы генерал, после данных о своей отставке, готовит «переворот» с участием военных.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).

Суть фейка

«Генерал Залужный, после новостей о своей отставке, призвал Силы обороны устроить демарш на Киев и захватить власть», - цитирует суть фейка Spravdi, ссылаясь на видеообращение, которое распространяют российские Telegram-каналы.

Как есть на самом деле

На самом деле, как подчеркивают в Центре, видеоофейк сгенерирован пропагандой с помощью искусственного интеллекта, а за основу взято обращение генерала Валерия Залужного по случаю Дня ВСУ 6 декабря 2023 года.

«В оригинальном видео изменили цветовую гамму и размыли фон. Фейкоделы также заполнили видеоряд типичным набором кремлевских нарративов, таких как: «полный провал на фронте», «тотальная коррупция в Украине», «террористические акты Зеленского», «солдатов отправляют на убой».

Фейки о Залужном

Отметим, что это не первый фейк россиян про генерала Валерия Залужного. Ранее, весной 2023 года кремлевские СМИ писали, что украинский генерал якобы получил серьезные ранения в результате ракетного удара войск РФ по командному пункту в Херсонской области. Впоследствии сам Залужный развенчал фейк о своем «тяжелом ранении». А в июне и вовсе «похоронили» главнокомандующего ВСУ.