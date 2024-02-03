В МИД прокомментировали похищение белорусской семейной пары в Пхукете 4 3.02.2024, 13:22

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СМИ назвали фамилию белоруса.

Посольство Беларуси во Вьетнаме «внимательно следит» за развитием событий и «находится в постоянном контакте с тайскими правоохранительными органами». Об этом БелТА сообщили в МИД в связи с ситуацией вокруг похищенных и ограбленных в Таиланде граждан нашей страны.

«Для решения задач задействован Почетный консул Беларуси в Бангкоке. Белорусским гражданам при обращении будет оказана вся необходимая консульская помощь. При необходимости решения безотлагательных вопросов по защите прав и законных интересов наших соотечественников имеется возможность обратиться к российским консульским учреждениям в Бангкоке и Пхукете. Эффективная схема взаимодействия отлажена», — заявили в МИД.

Ранее тайские СМИ сообщили о том, что пятеро россиян обвиняются в похищении, незаконном удержании и ограблении белорусской семейной пары в Пхукете.

По имеющейся информации, 31 января около 10.00 преступники на черном микроавтобусе Hyundai преградили дорогу и остановили в одном из районов города Пхукет мотоцикл, на котором передвигалась белорусская пара. После они затащили мужчину и женщину в свой микроавтобус.

Проходящий рядом турист стал свидетелем, как пару силой затолкали в фургон, и сообщил об этом в полицию. На следующий день полиция нашла жертв — тайские СМИ пишут об Альберте Вивянкове с супругой, и с помощью переводчика узнали, что произошло.

Пара рассказала, что их отвезли в арендованный дом, где заставили их перевести на свои счета криптовалюту на сумму 901 200 долларов. Затем похитители отвезли жертв в другой район города и там отпустили.