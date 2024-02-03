Le Monde: Певица Тейлор Свифт поставила под угрозу победу Трампа на выборах 3.02.2024, 13:29

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Сторонники экс-президента США заподозрили ее в заговоре.

Сторонники Дональда Трампа всерьез опасаются влияния на избирателей звезды поп-музыки Тейлор Свифт. Они подозревают заговор.

Как пишет Le Monde, 34-летняя певица Тейлор Свифт, которую журнал Time объявил человеком года, долгое время оставалась в стороне от политической сцены. Это объяснялось боязнью потерять свою аудиторию.

В 2020 году певица впервые открыто заявила, за кого будет голосовать на президентских выборах. И это был соперник Дональда Трампа Джо Байден, который в итоге победил. Насколько в этом была заслуга Свифт, трудно судить. Но новая избирательная кампания, которая активно сейчас проходит в США, совпала с пиком популярности и влиятельности певицы.

В марте 2023 года Свифт отправилась в the Eras Tour, взорвавший платформу онлайн-продажи билетов Ticketmaster сразу после запуска. Концертный фильм, выпущенный в кинотеатрах США 13 октября 2023 года, стал самым кассовым концертным фильмом в истории и получил номинацию на «Золотой глобус». Свифт забрала девять статуэток MTV Video Music Awards 2023 и побила рекорд, получив награду за лучшее видео года четыре раза.

О политической влиятельности певицы говорят факты. 19 сентября 2023 года Тейлор Свифт призвала своих молодых фанатов в инстаграме, где у нее 280 миллионов подписчиков, зарегистрироваться в качестве избирателей. В тот же день это сделали 35 252 человек.

В ноябре телеканал NBC News обнаружил, что рейтинг поддержки певицы среди зарегистрированных избирателей не только выше, чем у ее коллеги по цеху Бейонсе, но и чем у всех потенциальных кандидатов на выборах 2024 года: действующего президента Джо Байдена, вице-президента Камалы Харрис, нового спикера Палаты представителей Майка Джонсона, бывшего президента Дональда Трампа, губернатора Флориды Рона Десантиса и бывшего представителя США в ООН Никки Хейли.

Такой рейтинг не мог не вызвать паники у сторонников Трампа. «То, что происходит с Тейлор Свифт, неестественно», — заметил на X в начале декабря ветеран-советник Дональда Трампа Стивен Миллер. На канале Fox News 9 января можно было видеть заставку «Является ли Тейлор Свифт агентом Пентагона?», а ведущий Джесси Уотерс задавался вопросом, кто приказал певице звать молодых людей на выборы.

Аналитики отмечают большое влияние певицы на молодую аудиторию, которая может оказать решающее воздействие не только на результаты президентских выборов в ноябре этого года, но и на выборы в Палату представителей и Сенат.

В 2020 году в голосовании приняли участие около 48% молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет по сравнению с 40% в 2016 году. Широкая мобилизация этого сегмента населения имеет решающее значение для Джо Байдена, рейтинг которого резко снизился после того, как его администрация твердо поддержала Израиль в военном конфликте в секторе Газа.

В такой ситуации Джо Байден намерен вынести в центр своей кампании две основные темы: президентство Трампа ставит под угрозу американскую демократию и право на аборт. Но ему нужны влиятельные лица, находящиеся за пределами классической политики, чтобы компенсировать собственные слабые места, начиная с его преклонного возраста.

С такой точки зрения, как пишет New York Times, поддержка Тейлор Свифт будет «самой смелой мечтой». По информации издания, окружение кандидата даже предложило идею о появлении Джо Байдена на сцене во время этапа the Eras Tour.