Эпичную реакцию россиян в момент удара по НПЗ в Волгограде показали на видео 4 3.02.2024, 13:36

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Мощные взрывы и пожар шокировали жителей города.

В Волгограде ночью 3 февраля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод «Лукойл» . Во время атаки россияне очень эмоционально реагировали на взрывы и вспышки.

Об этом стало известно из видео, которые распространяются российскими СМИ. Россияне также жаловались что пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде был мощным, передает «24 Канал».

На кадрах оккупанты жаловались, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл» пылает беспрестанно. Не обошлись комментарии россиян без инвективной лексики, которую они выражали через слово.

«Е****тся, мы встряли», – комментируют огонь на НПЗ россияне.

Также россияне пытались посчитать, сколько резервуаров с нефтью пылает на заводе в Волгограде. На видео можно увидеть, что в небо поднимается густой столб черного дыма, а огонь разгорается все больше.

В то же время в комментариях под этим видео россияне не слишком верят словам своих властей, что пожар произошел после того, как «вражеский БПЛА сбили». Граждане России говорят, что «пожара не может быть после сбивания» и просят говорить свою власть правду о взрыве.

Также россияне писали, что «беспилотник попал, куда и должен был» и также шутят, что «после того, как беспилотник залетел на территорию России, то был подавлен тем, что увидел там».