Белорусский подросток «минировал» школы в Витебске и России, чтобы отомстить своему сопернику в компьютерной игре 3.02.2024, 13:59

Что было потом?

В Витебске задержали 12-летнего подростка по подозрению к лжеминировании. Как сообщает телеграм-канал МВД, он отправлял сообщения об опасности на электронные адреса госорганизаций Витебска и России.

Сообщается, что семиклассник через интернет приобрел виртуальный абонентский номер иностранного государства. С помощью специального программного обеспечения, позволяющего рассчитывать на анонимность, подросток направлял ложные сообщения о минировании с требованиями эвакуации и перечисления денег. Только за неделю юноша отослал не менее пяти подобных сигналов.

Задержанный пояснил, что так он хотел отомстить за неудачи своему сопернику по компьютерной игре, от имени которого и отправлял ложные сообщения о минировании.

Поскольку уголовная ответственность за направление ложных сообщений наступает с 14 лет, наказание понесут родители задержанного. Также они должны будут возместить средства, затраченные на реагирование на ложные сообщения.