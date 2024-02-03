Ученые нашли загадочные черные яйца в океане на глубине шесть тысяч метров 3.02.2024, 14:27

Захватывающее открытие совершили в Японии.

Ученые из Токийского университета в Японии сделали захватывающее открытие на дне Тихого океана, обнаружив необычные черные яйца, сообщает nv.ua.

Когда дистанционно управляемый аппарат обнаружил таинственные черные сферы, исследователи изначально пришли в замешательство. Морской исследователь Ясунори Кано, управлявший аппаратом, решил извлечь капсулы со дна моря. Это удалось не со всеми сферами, так как многие из них были намертво прикреплены к камню, но четыре удалось поднять на поверхность.

Биологи из Университета Хоккайдо обнаружили, что каждая капсула содержит от трех до семи развивающихся плоских червей. Эти черви, принадлежащие неописанному виду платихельминтов, предоставляют ученым уникальную возможность изучения глубоководных форм жизни.

Эмбрионы червей неотличимы от своих мелководных сородичей. Наблюдения также показали, что молочного цвета жидкость, обнаруженная в капсулах, представляет собой «желток».

Ранее сведений о глубоководных плоских червях было крайне мало. Это открытие предоставляет научному сообществу глубочайшие данные о жизни этих существ и их ранних стадиях развития в абиссальной зоне.

Другие известные виды таких червей обитали на глубине не более 3232 метров.

Судя по структуре найденных яиц, ученые предполагают, что плоские черви постепенно расширяли свою жизненную среду, колонизируя все более глубокие области океана. Однако причины и механизмы этого процесса пока остаются загадкой.

Это открытие не только расширяет наше понимание океана и его обитателей, но также позволяет ученым взглянуть на мир глубоководных форм жизни с новой перспективы.