«Не верю!»: белорус показал, где купить мандарины по 2,5 рубля 2 3.02.2024, 14:39

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Видео вызвало ажиотаж.

Гранат по — 2 рубля, помидоры и турецкие мандарины — по 2,5 рубля, а болгарский перец — по 3 рубля.

TikTok-блогер «Беларускі тата» показал, где в феврале в Беларуси можно увидеть такие низкие цены на фрукты и овощи.

На днях блогер поделился видео «распаковки чека» с рынка на 15 рублей, на который, по его словам, ему удалось купить 600 грамм свежего зеленого лука, кочан салата «Айсберг» на полкило и 6,8 кг помидоров.

Мужчина поделился видео цен на другие фрукты и овощи — в разы ниже тех, которые в феврале можно увидеть в большинстве белорусских магазинов:

гранат — 2 рубля,

клементины — 2,5 рубля,

королек шоколадный — 2,5 рубля,

апельсин — 3,3 рубля,

виноград «киш0миш» — 4,2 рубля,

помидоры — 2-2,5 рубля,

болгарский перец — 3 рубля,

чеснок — 5 рублей,

зеленый лук — 4 рубля,

салат «Айсберг» — 5,5 рубля,

редиска — 4,5 рубля,

укроп, петрушка — 1 рубль,

кинза — 6,5 рубля,

шампиньоны — 7 рублей.

«Не верю!», — заявили зрители в комментариях, предположив, что на видео — «летние цены». Однако другие подписчики подтвердили, что в прошлые выходные «еще дешевле было все».

Как утверждает автор видео, такие низкие цены сейчас — на оптовом рынке «Новый Лебяжий» в деревне Таборы под Минском. Соответственно, за такую цену взять можно только большие объемы овощей и фруктов, как правило, их продают ящиками.

В другом видео «Беларускі тата» показал для сравнения розничные цены на продукцию у «перекупов с Таборов» на одном из рынков. Там килограмм мандаринов предлагают уже по 7-8 рублей, что гораздо ближе к «магазинным» реалиям.