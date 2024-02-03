Десять примеров, когда санкционные товары идут в Россию напрямую 3.02.2024, 14:34

Эксперты рассказали, какие схемы используют нарушители ограничительных мер.

Почему санкции против России, введенные Западом, обходятся? Какую роль в этом играет режим Лукашенко? Какие европейские страны оказались лидерами в нарушении ограничительных мер?

На эти вопросы в своем докладе отвечают эксперты из Норвежского Хельсинкского комитета в сотрудничестве с компанией по анализу рисков Corisk, юридической фирмой Wikborg Rein и Европейским консалтинговым агентством Rud Pedersen.

Эксперты передали доклад гражданской кампании «Европейская Беларусь», которая перевела его с английского на русский язык. Сайт Charter97.org ознакомился с работой и собрал самые интересные факты.

Полную версию доклада можно прочитать по ссылке.

Факты указывают на то, что несколько стран-членов ЕС допускают прямой экспорт санкционных товаров в Россию со своей территории.

Что касается торговых агентов и компаний, официально торгующих с российскими импортерами, то большинство из них зарегистрированы в Финляндии и Норвегии, немного меньше в Турции и Швейцарии, далее Объединенные Арабские Эмираты, Кыргызстан, Кипр, Китай, Узбекистан, Беларусь и Эстония.

Иностранные торговые агенты обычно выполняют роль последнего звена цепи поставок в Россию, поскольку российские импортеры не могут приобрести иностранную валюту, необходимую для сделок с резидентами Финляндии или Норвегии напрямую.

Авторы доклада приводят примеры 10 сделок, когда санкционные товары идут напрямую в Россию.

1. Промышленное оборудование стоимостью 2,4 млн долларов США было доставлено напрямую в город Челябинск (Россия). Оно было отправлено из страны в Северной Европе и произведено там же. Продано резидентом Швейцарии.

2. Транспортное оборудование стоимостью 350 000 долларов США было доставлено напрямую в аэропорт Новгорода (северо-запад России). Оно было отправлено из страны в Северной Европе и произведено там же. Продано резидентом этой же страны.

3. Транспортное оборудование стоимостью 341 000 долларов США было отправлено из Таллинна (Эстония) в Санкт-Петербург (Россия). Экспортер зарегистрирован в Эстонии, провел множество экспортных сделок с санкционными товарами, работая с российскими компаниями. Находится под санкциями США с мая 2023 года.

4. Нефтепродукты из Северной Европы стоимостью 282 000 долларов США были отправлены из Литвы в Россию. Экспортер зарегистрирован в Турции.

5. Изделия промышленного назначения из Северной Европы на сумму 267 000 долларов США были отправлены на юг России. Экспортер зарегистрирован в Грузии.

6. Автозапчасти из Северной Европы на сумму 191 000 долларов США были отправлены из Минска в Россию. Экспортер зарегистрирован в Кыргызстане.

7. Оборудование для аэропортов из Северной Европы стоимостью 80 000 долларов США было доставлено воздушным транспортом из аэропорта Вильнюса (Литва) в аэропорт Москвы (России). Экспортер зарегистрирован в Турции.

8. Оборудования для энергетической отрасли из Северной Европы стоимостью 80 000 долларов США было доставлено из Литвы в Москву. Экспортер зарегистрирован в Турции.

9. Транспортное оборудование стоимостью 11 200 долларов США было напрямую отправлено из страны происхождения в Северной Европе в город Кронштадт (Россия). Экспортер зарегистрирован в Турции.

10. Цифровое оборудование на сумму 6 000 долларов США было отправлено из Вантаа (Финляндия) в Санкт-Петербург (Россия). Экспортер зарегистрирован в Эстонии. Находится под санкциями США с мая 2023 года.

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