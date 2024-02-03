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Уроженку Беларуси певицу Бьянку пытался похитить человек «с лицом Чикатило»

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  • 3.02.2024, 15:08
  • 5,166
Уроженку Беларуси певицу Бьянку пытался похитить человек «с лицом Чикатило»

В центре Москвы.

Уроженку Беларуси певицу Бьянку пытались похитить в центре Москвы. Она заявила, что мужчина с «лицом Чикатило» угрожал ей палкой и хотел насильно запихнуть в машину, пишет телеграм-канал SHOT.

38-летняя Татьяна Липницкая (настоящее имя Бьянки) рассказала SHOT, что вчера около 18.00 поехала на маникюр. Когда уже подошла к салону, к ней подбежал незнакомец с палкой и приказал садиться в авто. Она закричала так, что «в Минске было слышно», после чего «похититель» испугался и убежал. По описанию певицы, мужчина был высоким — около двух метров, в темном пуховике, а лицом походил на Чикатило.

Сейчас адвокат певицы решает, будут ли они подавать заявление в полицию. Сама Бьянка обратилась за помощью к психологу, так как теперь не чувствует себя в безопасности и боится одна выходить на улицу.

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