Итальянец придумал неожиданный способ, на чем заработать в Беларуси 7 3.02.2024, 15:21

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Многие белорусы от этого отказываются и считают обузой.

Итальянец Алиде, который приехал в Беларусь 12 лет назад, решил покупать, ремонтировать и перепродавать деревенские дома в нашей стране.

Об этом в TikTok рассказала риелтор, которая сопровождает сделки иностранца.

Как сообщается в видео, итальянец Алиде приехал в Беларусь в 2012 году. Он работает менеджером по оптовым продажам керамической плитки, его клиенты — крупные международные компании. Иностранец надолго остался в нашей стране и несколько лет назад у него возникла идея нового бизнеса — покупать старые дома, реконструировать их и продавать. Свое внимание он останавливает лишь на объектах, которые имеют прямой выход к озеру или реке.

Он сам тоже перебрался жить из Минска в деревню в Вилейском районе, рядом с одноименным водохранилищем. Сейчас мужчина заканчивает ремонтировать дом и приводить в порядок придомовую территорию.

— В этом году мы планируем выставить этот дом на продажу, — сообщила риэлтор, которая помогает иностранцу оформлять документацию.

Автор видео рассказала, что скоро Алиде приступит к реконструкции нового дома, находится он в деревне Перебродье Миорского района.

Некоторые зрители написали в комментариях написали, что удивлены тем, что иностранец заинтересовался «убитыми» домами. Впрочем, некоторые разделяют его восхищение и отмечают, что деревенские избы не сравнить с городскими квартирами.

В Беларуси насчитываются тысячи пустующих домов. В начале 2023 года данные о такой недвижимости собрали в специальную базу. Речь про реестр пустующих домов. На момент запуска этой базы в ней была информация о 1200 пустующих зданиях, а через полгода — уже о более чем 12 тыс. Собственников некоторых ищут, другие просто пустуют, иные уже готовы к продаже.

В Италии же некоторые регионы предлагают специальные условия тем, кто решит переехать к ним и купить недвижимость. К примеру, в 2022 году муниципалитет города Презичче-Акварика предлагал 30 тысяч евро на покупку дома тем, кто выберет деревню Капо-ди-Леука своим домом. Правда, такое предложение предусматривают, как правило, несколько существенных условий.