В России вдова оккупанта написала донос на 67-летнего врача-терапевта 10 3.02.2024, 15:28

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За «поддержку Украины».

В России жена ликвидированного оккупанта донесла на врача-терапевта за то, что она якобы назвала погибшего российского захватчика «законной целью для Украины». Против врача возбудили уголовное дело по статье о «фейках про российскую армию».

Инцидент произошел в Москве. Вдова оккупанта Анастасия Акиньшина записала видео, в котором пожаловалась на врача Надежду Буянову.

Акиньшина заявила, что во время приема Буянова поинтересовалась, что не так с поведением ее 7-летнего сына. Акиньшина ответила, что его отец погиб во во время так называемой «СВО», а по факту - агрессивной войны РФ против Украины.

На что врач-терапевт якобы ответила, что он был «законной целью для Украины». И добавила, что «Россия напала на Украину, поэтому все справедливо».

«Ну, милочка, что же вы хотите, ваш муж был законной целью Украины», - якобы так Буянова сказала Акиньшиной.

«Куда мне жаловаться, чтобы ее [врача] из страны выкинули или посадили», - заявила жена ликвидированного оккупанта.

Буянова утверждает, что не произносила подобных слов и никаких доказательств «насмешки» нет.

В итоге Акиньшина написала заявление, в котором потребовала привлечь к ответственности 67-летнего врача.

Против Буяновой возбудили уголовное дело по статье о фейках про российскую армию. Накануне у нее провели обыск. В квартиру не пускали адвоката. Как сообщает Telegram-канал Astra, полицейские отобрали у врача телефон и читали личные переписки, когда дело еще заведено не было. Буянову допрашивали всю ночь.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин распорядился возбудить в отношении Буяновой уголовное дело по статье о повторной дискредитации армии. Однако, как сообщил ее адвокат Оскар Черджиев, Буянова за «дискредитацию» никогда не привлекалась.

По сведениям Astra, врача уволили из московской поликлиники одним днем без оснований. Также Акиньшина заявила, что и главврача больницы также снимут с должности.