Народ сомневается в подлинности Путина4
- Александр Невзоров
- 3.02.2024, 15:39
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Это уже серьезный «звоночек».
Версия наличия «путинских двойников» крепко въелась и в обывательское сознание.
Вытравить ее оттуда не получится. Надо понимать специфику «русского народного разума». Обратного хода оттуда нет.
Этот «разум» - идеальная питательная среда, в которой любая конспирология и мифологема получает вечную прописку. А уж тем более то, что имеет набор серьезных доказательств.
Конструкция народного сознания такова, что распространяется по нему «идея» с феноменальной скоростью и становится неотъемлемой компонентой.
Народ сомневается в подлинности Путина.
Это объяснимо.
Ему трудно понять, как «чистенький и спортивный» президент 2000-х годов смог деградировать и опуститься до состояния умалишенного диктатора.
Сегодня в Генпрокуратуру обратились не высоколобые фантазеры, а «тот самый» народ. Он требует проведения независимой «генетической экспертизы» кремлевского диктатора.
Это более серьезный, чем кажется на первый взгляд, «звоночек». Это - предъявление обвинения власти в совершении серьезного преступления, т.е. подлога. «Вера» в путина основательно пошатнулась.
В народном сознании растет уверенность в том, что сегодняшний Путин - лжепрезидент.
Александр Невзоров, «Телеграм»