Народ сомневается в подлинности Путина 4 Александр Невзоров

3.02.2024, 15:39

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Александр Невзоров

Это уже серьезный «звоночек».

Версия наличия «путинских двойников» крепко въелась и в обывательское сознание.

Вытравить ее оттуда не получится. Надо понимать специфику «русского народного разума». Обратного хода оттуда нет.

Этот «разум» - идеальная питательная среда, в которой любая конспирология и мифологема получает вечную прописку. А уж тем более то, что имеет набор серьезных доказательств.

Конструкция народного сознания такова, что распространяется по нему «идея» с феноменальной скоростью и становится неотъемлемой компонентой.

Народ сомневается в подлинности Путина.

Это объяснимо.

Ему трудно понять, как «чистенький и спортивный» президент 2000-х годов смог деградировать и опуститься до состояния умалишенного диктатора.

Сегодня в Генпрокуратуру обратились не высоколобые фантазеры, а «тот самый» народ. Он требует проведения независимой «генетической экспертизы» кремлевского диктатора.

Это более серьезный, чем кажется на первый взгляд, «звоночек». Это - предъявление обвинения власти в совершении серьезного преступления, т.е. подлога. «Вера» в путина основательно пошатнулась.

В народном сознании растет уверенность в том, что сегодняшний Путин - лжепрезидент.

Александр Невзоров, «Телеграм»