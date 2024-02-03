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Прозрение в Z-психушке

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  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 3.02.2024, 15:43
  • 5,564
Прозрение в Z-психушке

Уже даже до самых твердолобых дошло.

Российский военный «эксперт» Шурыгин на Первом канале пожаловался, что российская армия четыре месяца не может взять «несчастные Крынки», и признал, что российских солдат там просто перемалывают без всякого смысла.

Уже даже до самых твердолобых рупоров Z-психушки давно дошло, что мясорубка зашла в тупик, но выступить против войны они не могут, поэтому продолжают тупо поддерживать это массовое истребление своих же соотечественников.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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