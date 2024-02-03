Синоптики: Беларусь знатно потреплет 3.02.2024, 15:58

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Прогноз погоды на завтра и начало следующей недели.

Синоптики Белгидрометцентра объявили оранжевый уровень опасности на воскресенье, 4 февраля, из-за порывистого ветра: на большей части территории страны, в том числе, в столичном Минске порывы западного ветра могут достигать 15-18 м/с (то есть почти 65 км/ч). В свою очередь в МЧС также предупредили о высоком риске образования гололедицы на дорогах во всех областях, за исключением Брестской.

По словам специалистов телеграм-канала о погоде «Надвор’е», в ближайшие два дня циклон «знатно потреплет Польшу, Беларусь и запад и юг Украины», а максимальные порывы штормового ветра в Беларуси ожидаются в понедельник, 5 февраля.

«На карте прогноз порывов ветра от ECMWF, модель ICON как обычно прогнозирует ветер на 3–4 м/с слабее», — пояснили показатели прогнозных моделей авторы телеграм-канала. По их расчетам, скорость порывов ветра в эти дни может достигать 97 км/ч.

В МЧС в связи с непогодой посоветовали белорусам следующее:

Поставить машину в гараж или припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Между тем, система метеопредупреждений Белгидромета показала, что в ближайшие 12 часов сильный ветер, способный нанести ущерб, могут ожидать жители двух областей страны — Брестской и Гродненской.

По прогнозу белорусских синоптиков, помимо сильного ветра неприятности белорусам в воскресенье могут доставить дожди с мокрым снегов и перепады температуры с образованием слабого гололеда. Температура воздуха будет опускаться не ниже -1°С ночью, а максимальная днем составить от +1°С до +6°С.

Судя по прогнозу Белгидромета, сильный порывистый не утихнет ни в понедельник, 5 февраля, ни во вторник, 6 февраля. Ветреную с осадками погоду Беларуси обеспечит холодная неустойчивая воздушная масса со Скандинавии. Мокрый снег и дождь синоптики спрогнозировали всем регионам, в отдельных районах ожидаются слабые метели.

Температура воздуха минимальная ночью составит -3.. +4°С в понедельник и 0..-7°С во вторник, максимальная днем, соответственно -1..+6°С и -3..+4°С. Ожидается, что 6 февраля в Брестской области воздух может прогреться до +5..+7°С.