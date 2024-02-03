БЖД внезапно лишилась главного экономиста 3.02.2024, 16:28

Александр Даниленко

«Сообщество железнодорожников Беларуси» разбиралось, что произошло.

На прошлой неделе (предположительно в пятницу, 26.01.2024) Белорусская железная дорога лишилась главного экономиста (НЭ). Александр Даниленко тихонько покинул свой кабинет и не особо насиженное кресло. А с веб-сайта БЖД из раздела «руководство» исчезла не только его фотография, но и должность в принципе, отмечает «Сообщество железнодорожников Беларуси».

В должности Даниленко сменил Киреня с 30 июля 2021-го, согласно приказу начальника БЖД. А пришел в управление БЖД с должности директора УП «БЕЛЖЕЛДОРСНАБ». Именно при его директорстве в этой организации в 2020 году произошел громкий скандал и завели уголовные дела за коррупцию.

Надо сказать, что хоть должность НЭ и преподносится как «руководство» на уровне заместителя начальника БЖД (и погоны «генеральские» соответствующие), по факту это должность без полномочий и реальной ответственности.

Формально (по приказу о распределении обязанностей и должностной инструкции) НЭ руководит финансово-экономической деятельностью БЖД и ее организаций и несет ответственность за это. К ответственности НЭ также отнесли: разработку и функционирование финансовой модели, прогнозов и бизнес-планов БЖД, рациональное использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов, соблюдение финансовой и расчетной дисциплины, организацию структурных преобразований БЖД, цены, рост производительности труда и снижение себестоимости, нормирование и оплату труда, работу по взысканию дебиторской и погашение кредиторской задолженности, оптимизацию использования прибыли и прочие.

Только подчиненных у НЭ нет совсем. НЭ лишь курирует финансово-экономическую службу (НФЭ) и службу организации труда и заработной платы (НОТ), а также Центр разработки нормативов для организации и нормирования труда (ЦРНТ), заместителей руководителей организаций БЖД по экономическим вопросам и РУП «Главный расчетный информационный центр» БЖД (ИРЦ) – по финансово-экономическим.

Но все это «курам на смех». Так как в Трудовом Кодексе нет такого понятия или определения, как «куратор» и, соответственно, за этим нет правовой нагрузки – ни прав, ни ответственности.

Службы НФЭ и НОТ имеют конкретную подчиненность начальнику БЖД. Как и ИРЦ подчинено главному инженеру БЖД (НГ). Ну а ЦРНТ подчинено НОТ.

И как-бы возложенная на НЭ по приказу ответственность – пустое «словоблудие». По сути, наниматель (Н) не предоставил своему работнику (НЭ) никаких инструментов для управления вверенной деятельностью и соответствующими процессами на БЖД.

У НФЭ и НОТ есть конкретная ответственность (соответственно и полномочия) за те же сферы деятельности БЖД, что как бы вменены и НЭ.

Да, из всех возможных и многочисленных прав дали одно – право подписи финансовых документов… Подписывать разрешили, но влиять – нет…

Данная должеость – это классический пример «свадебного генерала». Его отправляют представлять БЖД в различные государственные органы и иные учреждения и организации от лица руководства БЖД, когда присутствие обладающих реальными полномочиями Н или НЗ требуется формально или для них не желательно (бюрократические приемы ухода от ответственности). Впрочем, эту функцию НЭ за ним закрепили официально.

НЭ – это скорее советник Н и НЗ в финансовых вопросах, в которых они сами ничего не смыслят (соответствующего образования и/или компетентности не имеют), а поинтересоваться у начальников служб «совесть» не позволяет.

В общем, наличие на БЖД главного экономиста в нынешнем правовом статусе абсолютно бесполезно.

Так что, не затрагивая личность бывшего НЭ, БЖД точно не заметит его отсутствия. И это совсем никак не повлияет на ее деятельность.