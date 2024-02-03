ВСУ нашли слабое место Кремля: что известно о серии атак на НПЗ России 3 3.02.2024, 16:36

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Украина наносит чувствительные удары по основе российской экономики.

На территории России в последнее время все чаще происходят взрывы на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Критическая инфраструктура РФ часто вспыхивает, в том числе от атак беспилотников.

ТСН собрал подробности об атаках на российские НПЗ.

О первых масштабных мощных ударах по нефтяным объектам России стало известно еще в прошлом году. Так, в мае 2023 года россияне пожаловались на атаку дроном на НПЗ в Краснодарском крае.

Неизвестный беспилотник упал на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае в ночь на 31 мая. Завод около 4:00 был атакован дроном-камикадзе. В результате падения беспилотника раздался взрыв.

Атака дроном на Афипский нефтеперерабатывающий завод

В ночь на 31 мая 2023 года случилась «бавовна» и на территории Афипского НПЗ на Кубани, предварительно из-за попадания беспилотника. Однако это была далеко не последняя атака.

Так, уже в ночь на 29 октября неизвестный беспилотник снова атаковал Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

Взрыв на НПЗ в Самаре

В конце июля 2023 года «взрывное устройство» сдетонировало и на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре.

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн заявил, что взрыв якобы устроил работник самого завода. Его задержали, когда он пытался скрыться из России.

Однако после начала 2024 года «бавовна» на НПЗ России не только не прекратился, а наоборот – участилась.

Последовательные удары по нефтебазе в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в ночь на 19 января в Брянской области посадили беспилотник, пытавшийся атаковать расположенные там объекты. Однако дрон успел сбросить боеприпас на нефтебазу в Клинцах. На объекте загорелись резервуары с нефтью.

Однако уже на следующий день, 20 января, на этой же нефтебазе снова раздались громкие взрывы.

В Минобороны РФ отчитались, что «ПВО уничтожило украинский беспилотник» над Брянской областью. Нефтебаза пылала два дня подряд.

Нефтяной терминал «Усть-Луга Ойл» остановил работу

В ночь на 21 января в Кингисеппском районе Ленинградской области России на нефтяном терминале компании «Новатек» произошли два взрыва в результате ударов дронов. Позже стало известно, что ночная атака на морской терминал в российском Усть-Луге 21 января – спецоперация Службы безопасности Украины.

Этот терминал – один из новейших и важных в России. Он работает на экспорт, но также поставляет топливо и для российских войск.

После атаки СБУ все находившиеся у терминала танкеры отошли далеко в море. Их загрузка сорвана.

Взрывы на заводе НПЗ в Туапсе

В ночь на 25 января Россию снова атаковали беспилотники – вспыхнула нефтебаза в Туапсе Краснодарского края, был объявлен план «Ковёр».

Местные жители сообщили о пролете нескольких БПЛА в Краснодарском крае РФ. Их видели до и после возгорания на нефтебазе. Рядом с НПЗ проходит центральная трасса в сторону Сочи, где объявили план «Ковёр» (закрытое небо).

В связи с введенным планом «Ковер» в аэропорту Сочи задержали два рейса. Еще четыре самолета из Стамбула, Москвы, Саранска и Пензы кружили в воздухе и ждали разрешения на посадку.

Атака беспилотником по НПЗ «Славнефть» в Ярославле

России заявили, что средствами РЭБ предотвратили атаку беспилотником по нефтеперерабатывающему заводу «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. Дрон упал на территории НПЗ утром 29 января.

Жители Ярославля и работник предприятия рассказали, что после дроновой атаки сотрудников завода «Славнефть-ЯНОС» временно отпустили домой. Пострадавших нет.

По сообщениям российских пабликов, всего по заводу ВСУ вроде бы запустили четыре дрона-камикадзе, но расстояние в 900 км от границы преодолел только один беспилотник, который посадили средствами РЭБ. Остальные три БПЛА упали в лесах. Украина не подтверждала свою причастность к атаке.

Удар по НПЗ в Волгограде

Как заявило Минобороны РФ, российская ПВО в ночь на 3 февраля уничтожила четыре украинских беспилотника в Белгородской области, два – в Волгоградской и один в Ростовской.

В результате атаки пожар вспыхнул на НПЗ «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».

«Лукойл-Волгограднефтепереработка» – является крупнейшим производителем нефтепродуктов в Южном федеральном округе с мощностью в 14,8 миллиона тонн.

Как пишут СМИ, пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России «ЛУКойл» – результат успешной работы СБУ. Отмечается, что два беспилотника поразили установку первичной переработки нефти, без которой завод потеряет значительную часть производственной мощности.

«СБУ продолжает системно уничтожать инфраструктуру, которую Россия использует для ведения войны в Украине. Избивая по нефтеперерабатывающим заводам, работающим на российский военно-промышленный комплекс, мы не только перерезаем логистику поставок горючего для вражеской техники, но и сокращаем наполнение российского бюджета». «Бавовна» на российских НПЗ будут продолжаться», — сообщает источник.

Серьезный удар по рынку горючего

Бывший министр энергетики России, оппозиционер Владимир Милов заявил, что нефтеперерабатывающие заводы в РФ попадают под удар регулярно и ключевая проблема для врага заключается в том, что в России заводов, производящих действительно современное качественное топливо, очень мало.

- Например, на заводе «Лукойл» в Нижегородской области произошла авария, последствия до сих пор не решены. И непонятно, когда они будут решены. Этот завод производит 12% бензина в России. Один завод. То есть уменьшение мощности на половину – это удар по рынку очень серьезный, – подчеркнул оппозиционер.

Аварии или «инциденты» на нескольких нефтезаводах могут нанести серьезный удар по топливному рынку. Проблемы будут и для армии, и для остальной экономики РФ.

Милов также добавил, что средств ПВО для прикрытия всех объектов в России недостаточно.

Наибольший удар за весь период существования

Как отметил политолог Тарас Загородний, удары дронов СБУ по объектам нефтеперерабатывающей отрасли РФ нанесли ей наибольший ущерб за весь период существования.

Политолог отмечает, что дроны СБУ бьют на дальнее расстояние и с большой точностью. Эксперт подчеркивает, что СБУ нанесла второй за неделю мощный удар по нефтегазовой инфраструктуре врага.

«Очередной целью стал нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. После двух взрывов там начался масштабный пожар. За несколько дней до этого служба провела спецоперацию на нефтяном терминале «Усть-Луга Ойл» в Ленинградской области. Как пишет агентство Bloomberg, после атак морские поставки сырой нефти с России упали до минимума», – акцентирует Загородний.

НПЗ в Новороссийске – важная цель для ВСУ

Военный эксперт Роман Свитан указал на еще один объект, который обязательно нужно уничтожить – новый нефтеперерабатывающий комплекс в Новороссийске.

- Если уже дошли до Туапсе и добрались до Сочи, то я думаю, что в Новороссийск точно должны прилететь. Новороссийский комплекс точно должен быть уничтожен, — подчеркнул Свитан.

Эксперт отметил, что этот объект расположен рядом с черноморской бухтой и составляет единое целое с российским военным комплексом Черноморского флота.

Украина уничтожает основу российской экономики

Народный депутат Украины Егор Чернев подчеркнул, что ударами по НПЗ Украина уничтожает основу российской экономики. Падение экспорта бензина на треть – только начало, самое главное еще впереди.

- Это само по себе уже является огромным ударом по России. Но есть и не менее важные последствия сокращения нефтепереработки в России. Суть в том, что из-за теперь ограниченных мощностей НПЗ России либо придется сокращать свою нефтедобычу, поскольку нефть негде будет хранить, либо снижать на нее экспортные цены, чтобы увеличить объемы продаж. И первое, и второе влечет существенный ущерб плюс к тем потерям, которые уже вызвало сокращение экспорта бензина, — подчеркнул нардеп.

Куда в России долетают украинские дроны

Более миллиона квадратных километров территории России находится в зоне досягаемости для атак украинских беспилотников.

По подсчетам журналистов российского издания "Верстка", с сентября 2023 года эта территория увеличилась более чем на 300 тысяч квадратных километров. В зоне поражения оказались, в частности, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Ярославль.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал уведомления обо всех участившихся атаках по военным объектам в тылу российских захватчиков и подчеркнул, что количество украинских средств поражения с каждым месяцем растет.

Данилов говорит о Санкт-Петербурге, Москве и других территориях России, "которые уже находятся под "глазом" именно отечественного оружия, которое производится на наших предприятиях, которые расположены глубоко и далеко".

- Могу сказать – количество этих средств поражения, которые крайне важны, с каждым месяцем увеличивается. Это наши разработки, наши комплектующие. Но замечу, что с нашими партнерами, странами, с которыми мы сотрудничаем, уже есть отлаженные системы, когда это совместное производство, когда не только на территории нашей страны производится то или иное оружие. У нас уже есть примеры, которые абсолютно перфектны с точки зрения результата, которых мы достигаем совместно с нашими партнерами, — добавил секретарь СНБО.