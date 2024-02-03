«Это было сильно»: Зеленский наградил бойцов ГУР Украины, уничтоживших российский «Ивановец» 1 3.02.2024, 17:06

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Владимир Зеленский

Москва имела на вооружении только три таких катера.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил военнослужащих Главного управления разведки Украины, которые уничтожили российский ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота РФ 1 февраля.

Об этом сообщили на сайте Офиса президента Украины в субботу, 3 февраля.

Зеленский отметил, что Россия «чувствует боль» от действий военнослужащих ГУР. Он добавил, что морские дроны шесть раз попали в корпус российского ракетного корабля.

«Много сделано вами, много сделано воинами ГУР и на земле, и на море… Сложная операция на рейде озера Донузлав — шесть прямых попаданий морских дронов в корпус «Ивановца». Это было действительно сильно. И я благодарю вас за эту силу», — сказал Зеленский

Президент Украины вручил военным разведки ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней, ордена «За мужество» III степени.

Напомним, 1 февраля ГУР сообщило об операции в Крыму, благодаря которой на рейде озера Донузлав удалось уничтожить ракетный катер Черноморского флота РФ Ивановец.

Начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал, что по катеру нанесли шесть ударов украинскими морскими дронами MAGURA V5.

Военно-морские силы ВСУ назвали это «существенной потерей», поскольку Москва имеет на вооружении только три таких катера. Также на борту могли находиться десятки моряков и противокорабельные ракеты Москит.