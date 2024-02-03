«Народ готов разорвать Лукашенко на куски» 2 3.02.2024, 17:20

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Белорусы жестко отреагировали на повышение коммуналки.

В пятницу стало известно, что Лукашенко задним числом установил тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2024 год. ЖКУ подорожают в два этапа.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях жестко отреагировали на новость об этом. Приводим некоторые из них:

«Не нажрутся никак. Энергоносители не дорожают, а платежи растут. Это просто узаконенный рэкет, а проценты с потолка взяты. Что они считают ? У нас из-за этой пенсионной реформы сотни тысяч пенсионеров не получают даже эти слёзы . Это геноцид в чистом виде».

«Если бандиту не давать по рукам и по морде, то он и будет творить свой нескончаемый беспредел».

«Многие ли получают среднереспубликанскую зарплату, которая, по мнению Белстата, составляет 880 евро?».

«Режим лукавого для экономики страны, как коррозия: стенки трубы все тоньше, а нарост ржавчины от банды все больше, поэтому везде и протекает».

«Газ, нефть Европа не покупает как раньше. Инфраструктура дорожает (европейцы не содержат как раньше), а в РФ вообще горит (привет война, безденежье и нарушение ТБ) или ломается (привет, санкции). За АЭС кредит пора платить.

Вот и задним числом надо повышать оплату за услуги ЖКХ.

То ли еще будет. Зарплаты, тем кому деньги не пахнут, будут хорошие, танчики, самолетики будут, а вот остальным - будет фига и дырка в кармане».

«Всё у него и банды задним ходом - и поборы, и законы их бандитские».

«Все больше хочется разорвать Лукашенко на куски».

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