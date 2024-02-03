Белоруска хотела выездную регистрацию брака, но чуть не получила административку 2 3.02.2024, 17:36

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Юлия Грузд.

Фото: инстаграм

Вместо жениха в ЗАГС пришла милиция.

В Березино жених с невестой планировали устроить красивую свадьбу в усадьбе, которая находится в нескольких километрах от города. Девушка пошла в местный ЗАГС договориться, чтобы на место свадьбу приехал сотрудник, который и зарегистрирует брак. Неожиданно история закончилась вызовом милиции, а невеста чудом избежала административки за хулиганство.

Как пишет «Наша нива», о конфликте, который продолжается с прошлого лета, рассказала в тиктоке та самая невеста Юлия Грузд.

− Я подала заявление на выездную роспись. Она работает очень давно (девушка имеет в виду начальницу Березинского ЗАГСа Наталью Белоус, которая и проводит регистрацию браков). Я сама когда-то работала в исполкоме. Очень много сотрудников к ней устраивались, но увольнялись, так как с ней невозможно работать. Она их выживала. Так вот, сотрудник ЗАГСа может выехать, а может не выехать на регистрацию − по желанию.

Начальница отказала невесте, а та попросила дать ей отказ письменно. Когда прошел определенный законом срок на письменный ответ, Юлия снова пришла в ЗАГС. Но закончилось все конфликтом: заведующая начала выгонять невесту из своего кабинета и даже попыталась выбить телефон у нее из рук. Девушка отказалась уйти, тогда Наталья Белоус вызвала наряд милиции.

Свою эпопею блогер рассказала в четырех видео в тиктоке, набравших от 75 тысяч до почти миллиона просмотров. Мнения комментаторов разделились: одни уверены, что проблема высосана из пальца, и советуют партнеру Юлии бежать от нее как можно дальше. Другие поддерживают девушку и считают, что, если все белорусы не будут отстаивать свои права, то с ними продолжат также по-хамски обращаться в государственных учреждениях.

Если вы волнуетесь за личную жизнь блогера, то свадьба Юлии все же состоялась.

А вот отказ Натальи Белоус выглядит интересно с учетом того, что в 2022 году она в интервью «Березинской панораме» рассказывала, как любит именно выездные церемонии:

− Больше всего запомнились мне выездные регистрации браков, которые проходили в Минске, это зеленая зона ресторана «Новый Несвиж», где пара продумала все до самых мельчайших деталей, все было оформлено композициями из живых цветов, была живая музыка в исполнении струнного квартета, а также свадьба, которая проходила в «Минск-Арене». Тогда все это для меня было необычно, сама атмосфера была очень величественная.