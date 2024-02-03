Командующий Сухопутными войсками ВСУ посетил позиции под Купянском 3.02.2024, 17:45

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На всех участках тяжелые бои, враг подтягивает резервы.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил позиции украинских военных на Купянском направлении. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, обстановка на фронте возле Купянска остается напряженной. На всех участках фронта идут тяжелые бои, а враг продолжает вести штурмовые действия высокой интенсивности и постоянно подтягивает новые резервы.

«Заслушал доклады командиров непосредственно на пунктах управления. Провел оперативные совещания. Были рассмотрены вероятные сценарии действий противника с учетом результатов разведки», - написал Сырский.

Сырский заявил, что сейчас главными приоритетами остаются эффективное ведение разведки, слаженное применение всех средств огневого поражения, защита наших подразделений радиоэлектронной борьбы, сохранение жизни наших военнослужащих.