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Командующий Сухопутными войсками ВСУ посетил позиции под Купянском

  • 3.02.2024, 17:45
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Командующий Сухопутными войсками ВСУ посетил позиции под Купянском

На всех участках тяжелые бои, враг подтягивает резервы.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил позиции украинских военных на Купянском направлении. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, обстановка на фронте возле Купянска остается напряженной. На всех участках фронта идут тяжелые бои, а враг продолжает вести штурмовые действия высокой интенсивности и постоянно подтягивает новые резервы.

«Заслушал доклады командиров непосредственно на пунктах управления. Провел оперативные совещания. Были рассмотрены вероятные сценарии действий противника с учетом результатов разведки», - написал Сырский.

Сырский заявил, что сейчас главными приоритетами остаются эффективное ведение разведки, слаженное применение всех средств огневого поражения, защита наших подразделений радиоэлектронной борьбы, сохранение жизни наших военнослужащих.

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