«У властей нет никаких шансов» 3 3.02.2024, 17:59

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Леонид Судаленко высказался об идее вернуть статью за «тунеядство».

В гродненской милиции выступили с предложением внести поправки в Административный кодекс и зафиксировать в нем наказание за «тунеядство». В качестве прецедента ссылаются на практику советских времен, когда люди, которые не работали, могли получить до года лишения свободы.

За комментарием «Белсат» обратился к правозащитнику и бывшему политзаключенному Леониду Судаленко.

Все беларусы так или иначе платят налоги

«Если беларусские чиновники пытаются сказать, что работа – это обязательно, – отвечает Леонид Судаленко, – так я советую этим чиновникам открыть Конституцию, даже ту, которую они в феврале 2022 года приняли. Там черным по белому написано, что труд является правом каждого гражданина, а не обязанностью».

На слова чиновников о том, что люди, не занятые в экономике, якобы не платят налоги в бюджет, правозащитник также имеет ответ: в нашей стране каждый гражданин является потребителем, не только товаров, а даже тех услуг, которые государство оказывает.

«Никуда без уплаты госпошлины сейчас не сунешься – начиная от нотариуса и заканчивая земельными налогами на недвижимость. Да и вообще: каждый потребитель, покупая хлеб в магазине, является косвенным плательщиком налога на добавленную стоимость. Я уже не говорю про акцизные налоги огромные, которые «сидят» в водке, в табачных изделиях, в автомобильном топливе.

То есть каждый гражданин, независимо от его занятости, вносит свой вклад в финансирование государственного бюджета. Поэтому мы, правозащитники, и говорим, что труд – это право, а не обязанность, а плательщиками налогов являются и те граждане, которые, как считает государство, не заняты в экономике», – говорит правозащитник.

Леонид Судаленко согласился с тем мнением, что подобные инициативы возникают у властей из-за нехватки кадров. Он отметил, что власть на самом деле должна позаботиться о том, чтобы создать привлекательные рабочие места, чтобы люди не уезжали в экономическую эмиграцию.

По мнению правозащитника к той цифре в 300 тысяч политических беженцев, которую называет сама власть, нужно добавить еще большое количество экономических мигрантов, выехавших из страны, так как работы нет, а «работать за миску супа в сегодняшних условиях» никто не хочет. Особенно если границы открыты и стоит только проехать пару сотен километров на запад – и можно будет работать уже в хороших условиях.

Все дело в том, говорит Леонид Судаленко, что «политика бежит впереди экономики» в вопросе оттока людей из страны. Стоит только обратить внимание на то, что власть сделала с айтишниками после 2020 года, вынудив их бежать из Беларуси.

Все это уже проходили

Также эксперт говорит о том, что все эти «тунеядские» вопросы не являются чем-то новым. Он напомнил, что в 2017 году уже были протесты в связи с первыми попытками введения «тунеядского» законодательства.

По мнению Судаленко, даже в средней перспективе у такой политики властей нет никаких шансов. Да, кратковременно они могут достичь какого-то успеха для себя, но «это уже последнее, что можно придумать.

«Если они сделают этот шаг, то еще больше людей поедет в экономическую эмиграцию, убегая от вот таких несправедливых, отягощающих жизнь простых белорусов проблем», – подытожил правозащитник.