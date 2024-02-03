закрыть
3 февраля 2024, суббота, 18:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Три задачи для быстрой тренировки мозга стали хитом Сети

  • 3.02.2024, 18:14
Три задачи для быстрой тренировки мозга стали хитом Сети

Испытайте себя.

Предлагаем «размять мозг» и решить несколько задач.

Задача 1. Надо провести мальчика из верхнего красного квадрата к финишу. Есть два условия:

а) по прибытии на финиш у вас должно быть ровно 100 баллов, которые нужно получить сложением;

б) двигаться можно только вниз или вправо.

3 задачи для быстрой тренировки мозга

Задача 2. Помогите, я попал в ловушку! Мне нужно выбраться из комнаты, но:

а) левый выход из увеличительного стекла и меня сожжет солнце;

б) у правого выхода дракон, который спалит меня дотла;

Как быть?

Задача 3. Полный стакан с водой весит 9 кг, а стакан, наполовину наполненный водой, соответствует двум пустым стаканам. Сколько весит пустой стакан?

Ответы можно посмотреть здесь.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кофе без сахара
Кофе без сахара Ирина Халип
Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
В Кремле – оторопь
В Кремле – оторопь Александр Невзоров
Как США красиво проучили Эрдогана
Как США красиво проучили Эрдогана Сергей Фурса