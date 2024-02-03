Зачем Путин летит в Турцию и о чем будет говорить 6 3.02.2024, 18:23

9,614

Фота: Getty Images

Мнение востоковеда.

Российский правитель Путин 12 февраля может приехать в Турцию на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Об этом же 20 января писало турецкое издание Türkiye.

Предстоящий визит Путина в Турцию ранее подтвердил и его помощник Юрий Ушаков: он отметил, что одной из основных тем переговоров станет «специальная военная операция», пишет «Настоящее Время».

Это будет первый визит российского президента в страну НАТО после выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест. В странах НАТО Путин не был с 2020 года. Арестовать Путина в Турции в соответствии с решением Международного уголовного суда не могут – Турция не присоединилась к Римскому статуту.

В преддверии этого визита турецкие банки начали закрывать счета российским компаниям и ужесточили требования к физическим лицам из России, пишет российская провластная газета «Ведомости», ссылаясь на слова владельцев бизнеса, торгующих с Турцией, финансовых консультантов и представителей деловых объединений. Собеседники «Ведомостей» говорят, что отношения российских компаний с турецкими банками ухудшились сразу после того, как в декабре 2023 года президент США Джо Байден подписал указ о вторичных санкциях против зарубежных компаний, помогающих России в войне против Украины.

Указ позволил Минфину США в упрощенном порядке блокировать деятельность иностранных банков, нарушающих санкции против России. После этого банки в Турции приостановили обработку платежей многих российских компаний.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об ограничениях, которые вводят турецкие банки, и сказал, что они «вызваны беспрецедентным, неприкрытым и агрессивным давлением, которое оказывают, в первую очередь, представители США на Турцию и турецкие компании».

Политолог-востоковед, главный редактор интеллектуальной площадки Poistine Руслан Айсин, который сейчас находится в Стамбуле, говорит, что проблемы с банками в Турции и российский бизнес, и физические лица испытывали давно, и объясняет это важностью торговли Турции с западными странами.

- Новая команда, которая пришла, – и министр финансов Шимшек, и новый руководитель ЦБ Эркан, – они все работали в Соединенных Штатах и для них важнее Запад [чем Россия], потому что инвестиции и американский регулятор более грозен, чем те средства, которые потенциально могут прийти из России, – уверен он.

Помимо санкций, по словам политолога, предстоящий визит Путина в Турцию связан с тем, что война в Украине для Кремля зашла в тупик, и он ищет возможности для переговоров и официального закрепления нынешнего статус-кво. И рассчитывает, что Эрдоган использует свои связи для продвижения позиции Москвы на Западе.

«Путин ищет возможности выхода из стратегического тупика, в котором оказалась Россия. И есть прощупывание попытки выхода на какие-то мирные переговоры, а Турция в этом смысле прекрасный посредник, – сказал Айсин. - Потому что, я думаю, возможно, после выборов все-таки Москва начнет процесс транзита власти. Для этого ей надо заручиться поддержкой большого Запада».

По словам политолога, Путин делает ставку на Эрдогана как на «маневренного» политика.

- Турция успешно маневрирует, и Эрдоган то держит прозападный курс, то резко меняет и ужесточает свою риторику в отношении Запада. И с Россией то же самое. Турция беспрекословно поддерживает Украину, но при этом открывает двери для маневра, для взаимодействия и дискуссий с Россией, – объясняет он. – У Путина по-настоящему нет таких партнеров, кто бы что ни говорил. Китай слишком зависим от Соединенных Штатов и от Запада. Естественно, Китай разговаривает с позиции силы. А Турция разговаривает на равных с Путиным, что для Путина психологически, как я понимаю, очень важно.